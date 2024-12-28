3 січня на Волині: гортаючи календар

3 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 3 січня відзначає український політик і громадський діяч, народний депутат першого скликання, почесний громадянин міста Луцька Олександр Гудима.

Також день народження святкують спеціаліст відділу реклами Інформаційного агентства ВолиньPost Наталія Голованова (на фото), гуморист, учасник команди «Западенці» Назар Пащук, директор Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації Тетяна Литвиненко, організатор концертів Андрій Мацкевич, музикант Андрій Собчук, ексдепутат Волинської обласної ради Борис Загрева.

Іменини 3 січня у тих, хто має ім'я Петро.

Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, довголіття, злагоди.

3 січня 1932 року у Луцьку було засноване Волинське українське театральне товариство.

Воно з'явилося для підтримання театру на Волині. До його складу входили люди, не байдужі до стану культури Волині.

На засіданнях товариства обговорювались проблеми та способи їх вирішення, розглядалися питання заснування театральної бібліотеки, організації різноманітних гуртків, читання лекцій та рефератів серед населення.

У 2013 році назвали 7 найвизначніших відкриттів волинських археологів у 2012 році.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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