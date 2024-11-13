В перший день нового року у Волинському перинатальному центрі народилося 12 малюків
Сьогодні, 03:41
В перший день 2025 року у Волинському обласному перинатальному центрі народилося 12 малюків: 8 дівчаток та 4 хлопчика.
Про це по відомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
Зокрема, в перший день 2025 року народилася і перша в цьому році двійня.
1 січня третю донечку народила Лілія Федорук із села Серхів Камінь-Каширського району. Усі троє дівчаток з’явилися на світ у нашому перинатальному центрі. Вдома молодшу сестричку чекають Аделія та Елла.
Четверту дитину в перший день року народила Людмила Лойко із Ковельського району — дівчинку вагою 4090 г. Як розповіла породілля, троє старших братиків обрали для маленької ім’я Юлія.
О 9.04 народилася доня Анастасії Яцюх із села Метельне Луцького району. Дівчинка стала третьою у сім’ї, в якій вже підростають двоє синів.
Вітаємо сім’ї із радісними подіями, які приніс новий 2025 рік та бажаємо малюкам зростати здоровими!
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Про це по відомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
Зокрема, в перший день 2025 року народилася і перша в цьому році двійня.
1 січня третю донечку народила Лілія Федорук із села Серхів Камінь-Каширського району. Усі троє дівчаток з’явилися на світ у нашому перинатальному центрі. Вдома молодшу сестричку чекають Аделія та Елла.
Четверту дитину в перший день року народила Людмила Лойко із Ковельського району — дівчинку вагою 4090 г. Як розповіла породілля, троє старших братиків обрали для маленької ім’я Юлія.
О 9.04 народилася доня Анастасії Яцюх із села Метельне Луцького району. Дівчинка стала третьою у сім’ї, в якій вже підростають двоє синів.
Вітаємо сім’ї із радісними подіями, які приніс новий 2025 рік та бажаємо малюкам зростати здоровими!
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