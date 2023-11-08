Зарплата до 60 тисяч гривень: на Волині шукають працівників





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Роботодавці пропонують можливості для як досвідчених спеціалістів, так і для тих, хто лише починає свій професійний шлях



У селі Борохів шукають механіка автомобільної колони та слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування – 60 000 грн. Роботодавець готовий навчити навіть жінок.



У Луцьку є вакансія водія автотранспортних засобів перевезень по Україні та Європі – 40 000 грн.



навики керування вантажними транспортними засобами

досконалі знання ПДР

орієнтуватися по виїзним маршрутам за кордоном та по Україні



У Ковелі на роботу запрошують водія автотранспортних засобів – 30 000 грн.



перевезення вантажів

займатися оформленням документів



Вакансія менеджера-управителя – 19 870 грн.



підготовка проектних річ, місячних та тижневих планів

реалізації продукції

складання прогнозу збуту відповідно до асортименту та планів виробництва готової продукції

здійснення пошук залучення, перемовини щодо умов співпраці та укладання договорів з новими клієнтами



У Ковелі є вакансія слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів – 19 500.



розбирання

ремонт

складання

регулювання

комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок



У Княгининку на роботу запрошують фрезерувальника – 16 200.



фрезерування пластикових листів на портативних верстатах

робота з програмами ARTCAM, NC STUDIO

написання програм порізки



Запрошують на роботу програміста у місто Ковель – 15 000.



розробка та впровадження програмних рішень

підтримка та оптимізація існуючих програмних продуктів

взаємодія з іншими відділами компанії для вирішення завдань



У Луцьку є вакансія лікаря- стоматолога-терапевта – 15 000.



вміння застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики лікування хвороб зубів, пародонту та слизової оболонки порожнини рота

надавати невідкладну стоматологічну допомогу при гострих запальних процесах, травматичних пошкодженнях, кровотечах

допомога при анафілактичному шоці, гострій серцевій та дихальній недостатності, гіпоксії, набряку гортані, при попаданні чужорідних тіл у дихальні шляхи, гіпертонічному синдромі

здійснювати нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.



У Ковелі запрошують на роботу електромеханіка – 15 000.



Працівник має забезпечувати справний стан, безаварійну і надійну роботу обслуговувальних пристроїв і устаткування ремонт та обслуговування в'язально-прошивно устаткування.



У Федорівці Володимирського району шукають зоотехніка – 14 000.



контроль в процесі підготовки

посадки, вирощування птиці

формування звітів в процесі вирощування

контроль проведення експериментів та надання підсумків по заключенні

контроль параметрів мікроклімату на площадках



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Роботодавці з Луцька та Волинської області шукають кваліфікованих працівників для різних галузей.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «КонкурентTV» Роботодавці пропонують можливості для як досвідчених спеціалістів, так і для тих, хто лише починає свій професійний шляхУ селі Борохів шукаютьта– 60 000 грн. Роботодавець готовий навчити навіть жінок.У Луцьку є вакансіяперевезень по Україні та Європі – 40 000 грн.навики керування вантажними транспортними засобамидосконалі знання ПДРорієнтуватися по виїзним маршрутам за кордоном та по УкраїніУ Ковелі на роботу запрошують– 30 000 грн.перевезення вантажівзайматися оформленням документівВакансія– 19 870 грн.підготовка проектних річ, місячних та тижневих планівреалізації продукціїскладання прогнозу збуту відповідно до асортименту та планів виробництва готової продукціїздійснення пошук залучення, перемовини щодо умов співпраці та укладання договорів з новими клієнтамиУ Ковелі є вакансія– 19 500.розбиранняремонтскладаннярегулюваннякомплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марокУ Княгининку на роботу запрошують– 16 200.фрезерування пластикових листів на портативних верстатахробота з програмами ARTCAM, NC STUDIOнаписання програм порізкиЗапрошують на роботуу місто Ковель – 15 000.розробка та впровадження програмних рішеньпідтримка та оптимізація існуючих програмних продуктіввзаємодія з іншими відділами компанії для вирішення завданьУ Луцьку є вакансія– 15 000.вміння застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики лікування хвороб зубів, пародонту та слизової оболонки порожнини ротанадавати невідкладну стоматологічну допомогу при гострих запальних процесах, травматичних пошкодженнях, кровотечахдопомога при анафілактичному шоці, гострій серцевій та дихальній недостатності, гіпоксії, набряку гортані, при попаданні чужорідних тіл у дихальні шляхи, гіпертонічному синдроміздійснювати нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.У Ковелі запрошують на роботу– 15 000.Працівник має забезпечувати справний стан, безаварійну і надійну роботу обслуговувальних пристроїв і устаткування ремонт та обслуговування в'язально-прошивно устаткування.У Федорівці Володимирського району шукають– 14 000.контроль в процесі підготовкипосадки, вирощування птиціформування звітів в процесі вирощуванняконтроль проведення експериментів та надання підсумків по заключенніконтроль параметрів мікроклімату на площадкахДетальніше дивіться у сюжеті:

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