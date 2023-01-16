Водохреще-2025: коли і де у Луцьку освячуватимуть воду
Сьогодні, 08:25
5–6 січня в обласному центрі Волині відбудеться велике освячення води з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього.
Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
У кафедральному соборі Святої Трійці відбудуться такі Богослужіння, присвячені цьому величному святу:
3 січня (п’ятниця): 9.00 – Царські часи, зображальні (Літургія не звершується).
4 січня, субота перед Богоявленням: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.
5 січня (неділя), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – Літургія у нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 10.30 – Літургія в нижньому храмі для дітей, 17.00 – Всенічна.
6 січня (понеділок), Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.
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Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
У кафедральному соборі Святої Трійці відбудуться такі Богослужіння, присвячені цьому величному святу:
3 січня (п’ятниця): 9.00 – Царські часи, зображальні (Літургія не звершується).
4 січня, субота перед Богоявленням: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.
5 січня (неділя), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – Літургія у нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 10.30 – Літургія в нижньому храмі для дітей, 17.00 – Всенічна.
6 січня (понеділок), Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.
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Коментарі 2
Водохреща 19.01!!! Ей, православні!
Вони, так скоро, літом святкуватимуть
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