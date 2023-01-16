Водохреще-2025: коли і де у Луцьку освячуватимуть воду

5–6 січня в обласному центрі Волині відбудеться велике освячення води з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього.Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.У кафедральному соборі Святої Трійці відбудуться такі Богослужіння, присвячені цьому величному святу:3 січня (п’ятниця): 9.00 – Царські часи, зображальні (Літургія не звершується).4 січня, субота перед Богоявленням: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.5 січня (неділя), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – Літургія у нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 10.30 – Літургія в нижньому храмі для дітей, 17.00 – Всенічна.6 січня (понеділок), Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.