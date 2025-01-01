Російська атака: на Київщині загинула людина, ще чотири — поранені

Росія атакувала столицю та Київську область: є постраждалі й загиблий.Про це повідомив голова ОВАта очільник Київської міської військової адміністраціїВ одному з районів Київщини від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці.У ще одному районі уламки збитого безпілотника впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждали три людини. У 16-річного хлопця — поріз, його помістять до дитячої лікарні. У його батька — різані рани ніг. А в іще однієї постраждалої виявили гостру реакцію на стрес.В іншому районі області уламки на вулиці поранили жінку. Її ушпиталили.ППО працювала і в Києві. Так, уламки впали в Голосіївському та Дарницькому районах. У приватному будинку займалася пожежа, однак її вже загасили.Станом на 7:15 повітряна тривога досі триває у столиці та на Київщині, а також у деяких інших регіонах, здебільшого північних.