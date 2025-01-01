Російська атака: на Київщині загинула людина, ще чотири — поранені
Сьогодні, 09:05
Росія атакувала столицю та Київську область: є постраждалі й загиблий.
Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
В одному з районів Київщини від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці.
У ще одному районі уламки збитого безпілотника впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждали три людини. У 16-річного хлопця — поріз, його помістять до дитячої лікарні. У його батька — різані рани ніг. А в іще однієї постраждалої виявили гостру реакцію на стрес.
В іншому районі області уламки на вулиці поранили жінку. Її ушпиталили.
ППО працювала і в Києві. Так, уламки впали в Голосіївському та Дарницькому районах. У приватному будинку займалася пожежа, однак її вже загасили.
Станом на 7:15 повітряна тривога досі триває у столиці та на Київщині, а також у деяких інших регіонах, здебільшого північних.
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Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
В одному з районів Київщини від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці.
У ще одному районі уламки збитого безпілотника впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждали три людини. У 16-річного хлопця — поріз, його помістять до дитячої лікарні. У його батька — різані рани ніг. А в іще однієї постраждалої виявили гостру реакцію на стрес.
В іншому районі області уламки на вулиці поранили жінку. Її ушпиталили.
ППО працювала і в Києві. Так, уламки впали в Голосіївському та Дарницькому районах. У приватному будинку займалася пожежа, однак її вже загасили.
Станом на 7:15 повітряна тривога досі триває у столиці та на Київщині, а також у деяких інших регіонах, здебільшого північних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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