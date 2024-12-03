У Луцьку на вулиці Лесі Українки двоє чоловіків вчинили бійку
Сьогодні, 10:16
Слідчі Луцького РУП повідомили про підозру двом молодикам, які вчинили опір поліцейським.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 1 січня, близько 22 години, в обласному центрі. Під час служби патрульні виявили бійку поблизу одного з магазинів на вулиці Лесі Українки.
Поліцейські почали припиняти правопорушення, натомість молодики вчинили опір патрульним.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. 22-річного лучанина та 24-річного жителя с. Торчин затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За процесуального керівництва прокуратури, їм оголосили про підозри за ч. 2 ст. 342 Кримінального Кодексу. Мова йде про опір працівникові правоохоронного органу. За це молодикам загрожує до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 1 січня, близько 22 години, в обласному центрі. Під час служби патрульні виявили бійку поблизу одного з магазинів на вулиці Лесі Українки.
Поліцейські почали припиняти правопорушення, натомість молодики вчинили опір патрульним.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. 22-річного лучанина та 24-річного жителя с. Торчин затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За процесуального керівництва прокуратури, їм оголосили про підозри за ч. 2 ст. 342 Кримінального Кодексу. Мова йде про опір працівникові правоохоронного органу. За це молодикам загрожує до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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Коментарі 1
Не с. Торчин а смт Торчин
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