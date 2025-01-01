«Він був не просто воїном, а уособлював цілу епоху українського карате»: чемпіон світу, Герой з Луцька Олександр Семенюк

загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк.



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"Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Семенюк — спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате. Про це повідомив департамент молоді та спорту Луцької міської ради", - йдеться в повідомленні.



Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні. Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів.



"Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності", - написав заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу "Лідер" Олександр Пікулін.



"Українська федерація карате, від імені всіх представників федерації, висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і шанував Олександра Семенюка.



Його спадщина залишиться в серцях багатьох як приклад справжнього спортсмена, воїна та наставника. Україна втратила одного з кращих своїх синів", - зазначили у федерації.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війніПро це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Української федерації карате."Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Семенюк — спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате. Про це повідомив департамент молоді та спорту Луцької міської ради", - йдеться в повідомленні.Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні. Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів."Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності", - написав заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу "Лідер""Українська федерація карате, від імені всіх представників федерації, висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і шанував Олександра Семенюка.Його спадщина залишиться в серцях багатьох як приклад справжнього спортсмена, воїна та наставника. Україна втратила одного з кращих своїх синів", - зазначили у федерації.

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