«Він був не просто воїном, а уособлював цілу епоху українського карате»: чемпіон світу, Герой з Луцька Олександр Семенюк
Сьогодні, 09:40
На війні загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк.
Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Української федерації карате.
"Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Семенюк — спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате. Про це повідомив департамент молоді та спорту Луцької міської ради", - йдеться в повідомленні.
Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні. Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів.
"Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності", - написав заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу "Лідер" Олександр Пікулін.
"Українська федерація карате, від імені всіх представників федерації, висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і шанував Олександра Семенюка.
Його спадщина залишиться в серцях багатьох як приклад справжнього спортсмена, воїна та наставника. Україна втратила одного з кращих своїх синів", - зазначили у федерації.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Української федерації карате.
"Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Семенюк — спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате. Про це повідомив департамент молоді та спорту Луцької міської ради", - йдеться в повідомленні.
Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні. Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів.
"Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності", - написав заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу "Лідер" Олександр Пікулін.
"Українська федерація карате, від імені всіх представників федерації, висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і шанував Олександра Семенюка.
Його спадщина залишиться в серцях багатьох як приклад справжнього спортсмена, воїна та наставника. Україна втратила одного з кращих своїх синів", - зазначили у федерації.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на вулиці Лесі Українки двоє чоловіків вчинили бійку
Сьогодні, 10:16
«Він був не просто воїном, а уособлював цілу епоху українського карате»: чемпіон світу, Герой з Луцька Олександр Семенюк
Сьогодні, 09:40
Водохреще-2025: коли і де у Луцьку освячуватимуть воду
Сьогодні, 08:25