На Волині «швидка», що їхала на виклик, загрузла на ґрунтовій дорозі

На Волині «швидка», що їхала на виклик, загрузла на ґрунтовій дорозі
2 грудня о 02:04 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Руснів Володимирського району автомобіль медичної допомоги, який їхав на виклик, загруз на ґрунтовій дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події скеровано черговий підрозділ 7 ДПРЧ з міста Володимир-Волинська.

Рятувальники пожежним автомобілем за допомогою тросу відбуксирували автомобіль швидкої медичної допомоги на проїжджу частину, після чого він продовжив рух.
На Волині «швидка», що їхала на виклик, загрузла на ґрунтовій дорозі

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Теги: Волинь, швидка
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