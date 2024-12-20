На Волині «швидка», що їхала на виклик, загрузла на ґрунтовій дорозі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події скеровано черговий підрозділ 7 ДПРЧ з міста Володимир-Волинська.



Рятувальники пожежним автомобілем за допомогою тросу відбуксирували автомобіль швидкої медичної допомоги на проїжджу частину, після чого він продовжив рух.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 грудня о 02:04 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Руснів Володимирського району автомобіль медичної допомоги, який їхав на виклик, загруз на ґрунтовій дорозі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події скеровано черговий підрозділ 7 ДПРЧ з міста Володимир-Волинська.Рятувальники пожежним автомобілем за допомогою тросу відбуксирували автомобіль швидкої медичної допомоги на проїжджу частину, після чого він продовжив рух.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію