Зіткнувся з припаркованою вантажівкою: повідомили деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 11:35
Учора, 2 січня, близько 20 години у Луцьку 70-річний водій мікроавтобуса Peugeot Expert, рухаючись по вулиці Володимира Івасюка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим тягачем DAF.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок цього водій та 76-річний пасажир отримали незначні тілесні ушкодження, їх не госпіталізовували. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння.
За фактом ДТП, скоєної напідпитку, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок цього водій та 76-річний пасажир отримали незначні тілесні ушкодження, їх не госпіталізовували. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння.
За фактом ДТП, скоєної напідпитку, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зіткнувся з припаркованою вантажівкою: повідомили деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 11:35
На фронті відбулося за добу 138 боїв, - Генштаб
Сьогодні, 11:10