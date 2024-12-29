Зіткнувся з припаркованою вантажівкою: повідомили деталі аварії у Луцьку

допустив зіткнення з припаркованим тягачем DAF.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок цього водій та 76-річний пасажир отримали незначні тілесні ушкодження, їх не госпіталізовували. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння.



За фактом ДТП, скоєної напідпитку, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 2 січня, близько 20 години у Луцьку 70-річний водій мікроавтобуса Peugeot Expert, рухаючись по вулиці Володимира Івасюка, не впорався з керуванням таDAF.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок цього водій та 76-річний пасажир отримали незначні тілесні ушкодження, їх не госпіталізовували. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння.За фактом ДТП, скоєної напідпитку, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію