Зіткнувся з припаркованою вантажівкою: повідомили деталі аварії у Луцьку

Зіткнувся з припаркованою вантажівкою: повідомили деталі аварії у Луцьку
Учора, 2 січня, близько 20 години у Луцьку 70-річний водій мікроавтобуса Peugeot Expert, рухаючись по вулиці Володимира Івасюка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим тягачем DAF.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок цього водій та 76-річний пасажир отримали незначні тілесні ушкодження, їх не госпіталізовували. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння.
Зіткнувся з припаркованою вантажівкою: повідомили деталі аварії у Луцьку

За фактом ДТП, скоєної напідпитку, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

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Теги: Луцьк, ДТП
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