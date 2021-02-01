Фонд держмайна здає в оренду комплекс будівель під бізнес на Волині





У селі Долманове на Волині можна орендувати



Загальна площа об’єкта — майже 417 м². Він потребує ремонту.



Орендар може використовувати майно на власний розсуд. Термін оренди — 5 років, але не довше, ніж до моменту, коли майно перейде у власність переможця аукціону з приватизації.



Стартова орендна плата — майже 2 тис. грн на місяць. Охочі позмагатися за лот можуть подавати цінові пропозиції до вечора 14 січня. Онлайн-аукціон відбудеться 15 січня.



Переваги участі в аукціоні на «Прозорро.Продажі»



Підприємцям вигідно брати участь в онлайн-аукціонах, оскільки всі умови та етапи оренди відкриті. Це гарантує відсутність корупційних ризиків і рівні можливості для всіх учасників.



Вартість оренди визначається під час аукціону, що дозволяє власникам бізнесу платити ринкову ціну. Крім того, переможець торгів отримує чіткі умови договору та гарантії від держави, адже онлайн-аукціони регулюються законодавством.



Цю публікацію створено завдяки підтримці американського та британського народів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку (UKaid). Погляди та думки авторів, висловлені у цих публікаціях, не обов’язково відображають погляди USAID, уряду США, UKaid або уряду Сполученого Королівства.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через онлайн-аукціони в системі «Прозорро.Продажі» власники бізнесу можуть орендувати об’єкти на будь-який гаманець у різних регіонах України. Це зручний процес, взаємовигідний для обох сторін. Адже підприємці отримують приміщення за ринковою ціною, а держава — додаткові надходження до бюджету.У селі Долманове на Волині можна орендувати комплекс будівель для комерційного використання. До нього входить АЗС, кафетерiй з кiмнатою вiдпочинку, побутово-складське примiщення, пост для ремонту й обслуговування автомобілів та вбиральня.Загальна площа об’єкта — майже 417 м². Він потребує ремонту.Орендар може використовувати майно на власний розсуд. Термін оренди — 5 років, але не довше, ніж до моменту, коли майно перейде у власність переможця аукціону з приватизації.Стартова орендна плата — майже 2 тис. грн на місяць. Охочі позмагатися за лот можуть подавати цінові пропозиції до вечора 14 січня. Онлайн-аукціон відбудеться 15 січня.Підприємцям вигідно брати участь в онлайн-аукціонах, оскільки всі умови та етапи оренди відкриті. Це гарантує відсутність корупційних ризиків і рівні можливості для всіх учасників.Вартість оренди визначається під час аукціону, що дозволяє власникам бізнесу платити ринкову ціну. Крім того, переможець торгів отримує чіткі умови договору та гарантії від держави, адже онлайн-аукціони регулюються законодавством.Цю публікацію створено завдяки підтримці американського та британського народів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку (UKaid). Погляди та думки авторів, висловлені у цих публікаціях, не обов’язково відображають погляди USAID, уряду США, UKaid або уряду Сполученого Королівства.

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