Як покарали злодійку, яка на ринку в Ківерцях вкрала у жінки 2 000 доларів?

Як покарали злодійку, яка на ринку в Ківерцях вкрала у жінки 2 000 доларів?
У Ківерцівському районному суді винесли вирок злочинниці, яка викрала у місцевої жительки кругленьку суму грошей.

Суд над обвинуваченою відбувся 1 січня 2025 року.

Сам же злочин трапився ще кілька місяців тому, 24 жовтня 2024 року. У той день 53-річна жителька Ківерцівської громади робила покупки на ринку у районному центрі. Згодом помітила, що з її сумки викрали гаманець, у якому було 2 000 доларів — а це приблизно 82 500 гривень за курсом того часу. Жінка звернулася у поліцію.

Правоохоронці швидко зреагували — знайшли авто 40-річної підозрюваної, Skoda Fabia, та затримали його на межі Рівненської та Житомирської областей.

З’ясувалося, що злочинниця — жителька міста Звягель Житомирської області, представниця ромської національності, раніше не судима.

На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину та навіть просила не карати її суворо. Проте Феміда вирішила інакше: жінку визнали винною за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка в особливо великих розмірах) та призначили покарання — 5 років позбавлення волі.

Як покарали злодійку, яка на ринку в Ківерцях вкрала у жінки 2 000 доларів?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як покарали злодійку, яка на ринку в Ківерцях вкрала у жінки 2 000 доларів?
Сьогодні, 12:06
Фонд держмайна здає в оренду комплекс будівель під бізнес на Волині
Сьогодні, 12:06
Зіткнувся з припаркованою вантажівкою: повідомили деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 11:35
На фронті відбулося за добу 138 боїв, - Генштаб
Сьогодні, 11:10
На Волині «швидка», що їхала на виклик, загрузла на ґрунтовій дорозі
Сьогодні, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фонд держмайна здає в оренду комплекс будівель під бізнес на Волині
Сьогодні, 12:06
 0
Як покарали злодійку, яка на ринку в Ківерцях вкрала у жінки 2 000 доларів?
Сьогодні, 12:06
 0
Зіткнувся з припаркованою вантажівкою: повідомили деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 11:35
 0
На фронті відбулося за добу 138 боїв, - Генштаб
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині «швидка», що їхала на виклик, загрузла на ґрунтовій дорозі
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8