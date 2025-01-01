Як покарали злодійку, яка на ринку в Ківерцях вкрала у жінки 2 000 доларів?





Суд над обвинуваченою



Сам же злочин трапився ще кілька місяців тому, 24 жовтня 2024 року.



Правоохоронці швидко зреагували — знайшли авто 40-річної підозрюваної, Skoda Fabia, та затримали його на межі Рівненської та Житомирської областей.



З’ясувалося, що злочинниця — жителька міста Звягель Житомирської області, представниця ромської національності, раніше не судима.



На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину та навіть просила не карати її суворо. Проте Феміда вирішила інакше: жінку визнали винною за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка в особливо великих розмірах) та призначили покарання — 5 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському районному суді винесли вирок злочинниці, яка викрала у місцевої жительки кругленьку суму грошей.Суд над обвинуваченою відбувся 1 січня 2025 року Сам же злочин трапився ще кілька місяців тому, 24 жовтня 2024 року. У той день 53-річна жителька Ківерцівської громади робила покупки на ринку у районному центрі . Згодом помітила, що з її сумки викрали гаманець, у якому було 2 000 доларів — а це приблизно 82 500 гривень за курсом того часу. Жінка звернулася у поліцію.Правоохоронці швидко зреагували — знайшли авто 40-річної підозрюваної, Skoda Fabia, та затримали його на межі Рівненської та Житомирської областей.З’ясувалося, що злочинниця — жителька міста Звягель Житомирської області, представниця ромської національності, раніше не судима.На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину та навіть просила не карати її суворо. Проте Феміда вирішила інакше: жінку визнали винною за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка в особливо великих розмірах) та призначили покарання — 5 років позбавлення волі.

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