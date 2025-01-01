У голови Волинської ОВА Рудницького — нові заступники: за що вони відповідатимуть?

У голови Волинської ОВА Рудницького — нові заступники: за що вони відповідатимуть?
Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький призначив нових заступників — Олега Стельмащука та Романа Романюка.

Про це він повідомив в соцмережах, зазначивши, що вже вручив новопризначенцям посвідчення.

Олег Стельмащук обійняв посаду першого заступника. Він координуватиме роботу у сфері інфраструктури, питаннях оборони, взаємодії з правоохоронними органами, фінансів, внутрішнього аудиту, екології та природних ресурсів.

Роман Романюк відповідатиме за економічний розвиток, зовнішні зносини, агропромисловий комплекс, соціальну політику та службу у справах дітей.

"Впевнений, що ці призначення посилять нашу команду. Разом будемо працювати над розвитком Волині та вирішенням важливих завдань для її мешканців", — зазначив Рудницький.


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