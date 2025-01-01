У голови Волинської ОВА Рудницького — нові заступники: за що вони відповідатимуть?

Іван Рудницький призначив нових заступників — Олега Стельмащука та Романа Романюка.



Про це він



Олег Стельмащук обійняв посаду першого заступника. Він координуватиме роботу у сфері інфраструктури, питаннях оборони, взаємодії з правоохоронними органами, фінансів, внутрішнього аудиту, екології та природних ресурсів.



Роман Романюк відповідатиме за економічний розвиток, зовнішні зносини, агропромисловий комплекс, соціальну політику та службу у справах дітей.



"Впевнений, що ці призначення посилять нашу команду. Разом будемо працювати над розвитком Волині та вирішенням важливих завдань для її мешканців", — зазначив Рудницький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської обласної військової адміністраціїпризначив нових заступників —таПро це він повідомив в соцмережах , зазначивши, що вже вручив новопризначенцям посвідчення.Олег Стельмащук обійняв посаду першого заступника. Він координуватиме роботу у сфері інфраструктури, питаннях оборони, взаємодії з правоохоронними органами, фінансів, внутрішнього аудиту, екології та природних ресурсів.Роман Романюк відповідатиме за економічний розвиток, зовнішні зносини, агропромисловий комплекс, соціальну політику та службу у справах дітей."Впевнений, що ці призначення посилять нашу команду. Разом будемо працювати над розвитком Волині та вирішенням важливих завдань для її мешканців", — зазначив Рудницький.

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