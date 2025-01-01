На Волині затримали 19-річного наркозакладчика

Оперативники Луцького РУП затримали зловмисника, який реалізовував психотропи у Луцькому та Камінь-Каширському районах.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.19-річного хлопця з пакунком Альфа PVP виявили учора співробітники сектору боротьби з наркозлочинністю ВКП Луцького РУП у селищі Колки. Заборонені речовини були сховані у коробку з-під крему й призначалися для фасування і продажу, їх правоохоронці вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Під час першочергових слідчих дій встановлено, що молодик займався збутом наркотиків і психотропів на території Луцького, Камінь-Каширського районів. Про це свідчать чорнові записи, знайдені поліцейськими, зокрема, й фото місць, де були залишені закладки.Наразі правоохоронці встановлюють спільників зловмисника й походження речовин. Розпочато кримінальне провадження за ст. 307 (пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.