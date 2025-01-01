У Польщі українці почали отримувати фейкові повістки
Сьогодні, 13:30
У Польщі українським чоловікам розсилають листи про призов на службу до ЗСУ. Ці повідомлення - фейкові.
Про це повідомило польське Управління у справах іноземців, пише Громадське.
Листи відправляють від імені Управління. Автор цих повідомлень закликає українців проходити військову службу, бо інакше на них буцімто чекатиме юридична відповідальність та екстрадиція.
Управління у справах іноземців наголосило, що не розсилає таких листів.
Посольство України в Польщі підтвердило, що такі листи — підробка.
Там додали, що на території Польщі не здійснюється надсилання до громадян України повісток про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Як насправді в Польщі можна потрапити до ЗСУ?
У липні 2024 року президент Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском оголосив, що Київ та Варшава домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.
Український легіон тренується в Польщі, а оснащують його партнери.
Загалом до легіону в Польщі надійшло понад тисячу заяв. А вже наприкінці грудня перші добровольці вирушили до України.
Рекрутинговий центр Легіону розташований у Польщі, за адресою: місто Люблін, вул. Спокойна, 2 (ul. Spokojna, 2, 20-074 Lublin, Polska). Подати заявку можна онлайн.
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Про це повідомило польське Управління у справах іноземців, пише Громадське.
Листи відправляють від імені Управління. Автор цих повідомлень закликає українців проходити військову службу, бо інакше на них буцімто чекатиме юридична відповідальність та екстрадиція.
Управління у справах іноземців наголосило, що не розсилає таких листів.
Посольство України в Польщі підтвердило, що такі листи — підробка.
Там додали, що на території Польщі не здійснюється надсилання до громадян України повісток про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Як насправді в Польщі можна потрапити до ЗСУ?
У липні 2024 року президент Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском оголосив, що Київ та Варшава домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.
Український легіон тренується в Польщі, а оснащують його партнери.
Загалом до легіону в Польщі надійшло понад тисячу заяв. А вже наприкінці грудня перші добровольці вирушили до України.
Рекрутинговий центр Легіону розташований у Польщі, за адресою: місто Люблін, вул. Спокойна, 2 (ul. Spokojna, 2, 20-074 Lublin, Polska). Подати заявку можна онлайн.
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