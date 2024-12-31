100 тисяч гривень моральної шкоди: вчительку з Волині судили за ДТП із мотоциклістом





Суддя призначив водійці умовне покарання та задовільнив цивільний позов про відшкодування моральної шкоди, сказано у вироку Любешівського районного суду, пише



Що відомо про ДТП за участю автівки та мотоцикла



Аварія сталася 28 травня 2024 року у селищі Любешів. Як повідомляли в секторі комунікації поліції області, 48-річна водійка на Audi виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом Viper.



Суддя з'ясував, що водійка їхала селищем зі швидкістю орієнтовно 50 км/год, однак під час повороту праворуч на дорогу до села Залізниця не оцінила ситуацію на дорозі, допустила занос машини, через що виїхала на зустрічну смугу і врізалася в мотоцикл. Водія та пасажирку мотоцикла з травмами середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.



Свою вину в ДТП волинянка визнала. Вона розповіла: коли побачила мотоцикл, то ще встигла загальмувати та різко повернути праворуч. Вийшовши з авто, жінка підбігла до мотоцикліста та його пасажирки. "Швидку", з її слів, викликав хтось з очевидців ДТП, адже самостійно через хвилювання зробити цього не змогла.



У суді жінка розповіла, що неодноразово зверталася до травмованих, аби компенсувати завдану шкоду та допомогти з лікуванням, проте дійти згоди щодо суми моральної шкоди їм не вдалося.



"Вони не назвали конкретну суму, чеків на лікування не показали, тобто не дотрималися домовленості про вирішення питання у досудовому порядку. Суму, визначену у цивільному позові, дізналася вже у суді", — сказано у вироку суду.



60-річний мотоцикліст і 55-річна пасажирка, його дружина, зазначили в суді: обоє витратили на лікування орієнтовно по 150 тисяч гривень, однак усіх чеків та підтверджень не пред'явили. Також розповіли судді, що водійка легковика не приїжджала до них і не цікавилася процесом лікування.



"Згодом після чергового обстеження лікар сказав, що йому потрібно робити операцію, а дружина поки може лікуватися уколами, які дуже дорогі, і отримані ними травми на все життя. Відтак потрібні великі кошти на лікування та реабілітацію, які для них є непідйомними. Вони також позичали гроші на лікування, коли у них не було", — дослідив суд.



До суду вони подали цивільний позов про стягнення моральної шкоди і додали, що водійку не пробачили, адже ДТП та подальше лікування негативно вплинули на їхній моральний та фінансовий стани. Захисник подружжя клопотав стягнути по 199 тисяч та 149 тисяч гривень з обвинуваченої водійки.



Яке рішення прийняв суд у цій справі



Любешівський районний суд визнав 48-річну водійку автомобіля Audi винною в аварії, проте звільнив її від обмеження волі під іспитовий строк на рік.



Також суддя погодив цивільні позови та стягнув з волинянки 100 тисяч гривень на користь травмованих та ще 41 тисячу гривень на допомогу адвоката.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині оголосили вирок вчительці Залізницького ліцею Любешівської громади за аварію із травмованими. У селищі Любешів на автомобілі чоловіка жінка наїхала на 60-річного мотоцикліста та його 55-річну пасажирку.Суддя призначив водійці умовне покарання та задовільнив цивільний позов про відшкодування моральної шкоди, сказано у вироку Любешівського районного суду, пише Суспільне Аварія сталася 28 травня 2024 року у селищі Любешів. Як повідомляли в секторі комунікації поліції області, 48-річна водійка на Audi виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом Viper.Суддя з'ясував, що водійка їхала селищем зі швидкістю орієнтовно 50 км/год, однак під час повороту праворуч на дорогу до села Залізниця не оцінила ситуацію на дорозі, допустила занос машини, через що виїхала на зустрічну смугу і врізалася в мотоцикл. Водія та пасажирку мотоцикла з травмами середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.Свою вину в ДТП волинянка визнала. Вона розповіла: коли побачила мотоцикл, то ще встигла загальмувати та різко повернути праворуч. Вийшовши з авто, жінка підбігла до мотоцикліста та його пасажирки. "Швидку", з її слів, викликав хтось з очевидців ДТП, адже самостійно через хвилювання зробити цього не змогла.У суді жінка розповіла, що неодноразово зверталася до травмованих, аби компенсувати завдану шкоду та допомогти з лікуванням, проте дійти згоди щодо суми моральної шкоди їм не вдалося."Вони не назвали конкретну суму, чеків на лікування не показали, тобто не дотрималися домовленості про вирішення питання у досудовому порядку. Суму, визначену у цивільному позові, дізналася вже у суді", — сказано у вироку суду.60-річний мотоцикліст і 55-річна пасажирка, його дружина, зазначили в суді: обоє витратили на лікування орієнтовно по 150 тисяч гривень, однак усіх чеків та підтверджень не пред'явили. Також розповіли судді, що водійка легковика не приїжджала до них і не цікавилася процесом лікування."Згодом після чергового обстеження лікар сказав, що йому потрібно робити операцію, а дружина поки може лікуватися уколами, які дуже дорогі, і отримані ними травми на все життя. Відтак потрібні великі кошти на лікування та реабілітацію, які для них є непідйомними. Вони також позичали гроші на лікування, коли у них не було", — дослідив суд.До суду вони подали цивільний позов про стягнення моральної шкоди і додали, що водійку не пробачили, адже ДТП та подальше лікування негативно вплинули на їхній моральний та фінансовий стани. Захисник подружжя клопотав стягнути по 199 тисяч та 149 тисяч гривень з обвинуваченої водійки.Любешівський районний суд визнав 48-річну водійку автомобіля Audi винною в аварії, проте звільнив її від обмеження волі під іспитовий строк на рік.Також суддя погодив цивільні позови та стягнув з волинянки 100 тисяч гривень на користь травмованих та ще 41 тисячу гривень на допомогу адвоката.

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