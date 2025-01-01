Сирський вручив танкісту з Волині «Хрест Хоробрих»

Василь, який служить на посаді механіка-водія танка, отримав від головнокомандувача Сирського нагрудний знак "Хрест Хоробрих".



Нагороду військовому генерал Олександр Сирський вручив у районі виконання бойових завдань, пише



До мобілізації Василь працював на одному з промислових підприємств обласного центру Волині. Нині він служить у 33-й Окремій механізованій бригаді.



Улітку 2023 року старший солдат узяв участь у наступальній операції у районі села Мала Токмачка Запорізької області. В складі екіпажу танка Т-64 з мінними тралами пробив та розмінував маршрути для штурмових груп. Вогнем підтримував побратимів на закритих та відкритих позиціях, що забезпечило виконання бойового завдання піхотинцями.



"Солдат неодноразово відважно виводив бойову машину з-під ворожого обстрілу, зберігаючи життя та здоров’я екіпажу", — йдеться у повідомленні міськради.



Нині Василь разом із побратимами виконує бойові завдання на Курахівському напрямку в Донецькій області.



Від лютого нинішнього року Василь продовжує битися з загарбниками вже на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець з Волині, старший солдат, який служить на посаді механіка-водія танка, отримав від головнокомандувача Сирського нагрудний знак "Хрест Хоробрих".Нагороду військовому генералвручив у районі виконання бойових завдань, пише Суспільне До мобілізації Василь працював на одному з промислових підприємств обласного центру Волині. Нині він служить у 33-й Окремій механізованій бригаді.Улітку 2023 року старший солдат узяв участь у наступальній операції у районі села Мала Токмачка Запорізької області. В складі екіпажу танка Т-64 з мінними тралами пробив та розмінував маршрути для штурмових груп. Вогнем підтримував побратимів на закритих та відкритих позиціях, що забезпечило виконання бойового завдання піхотинцями."Солдат неодноразово відважно виводив бойову машину з-під ворожого обстрілу, зберігаючи життя та здоров’я екіпажу", — йдеться у повідомленні міськради.Нині Василь разом із побратимами виконує бойові завдання на Курахівському напрямку в Донецькій області.Від лютого нинішнього року Василь продовжує битися з загарбниками вже на Курахівському напрямку в Донецькій області.

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