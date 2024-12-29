«Здавала» українців, які відмовлялись від російського паспорта: у Луцьку судили зрадницю з Мелітополя





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Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.



За матеріалами слідства, колаборанткою виявилась 59-літня уродженка рф, яка мешкає у м. Мелітополь Запорізької області. До повномасштабного вторгнення зрадниця працювала секретарем судових засідань в Мелітопольському міжрайонному суді.



Після початку повномасштабного вторгнення рф, жінка виїхала на Волинь до своїх родичів. Однак, через деякий час повернулась на окуповану росіянами територію.



Там вона відразу почала співпрацювати з загарбниками, які призначили її «заступником начальника відділу» в незаконно створеному рашистами «Мелітопольському суді».



Колаборантка всіляко намагалась вислужитись перед окупантами, тому періодично «зливала» інформацію про українців, які відмовлялись отримувати російський паспорт.



За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. ЇЇ заочно засуджено до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки СБУ до 12 років тюрми засуджено зрадницю, яка «здавала» українців, котрі відмовлялись отримувати російський паспорт.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.За матеріалами слідства, колаборанткою виявилась 59-літня уродженка рф, яка мешкає у м. Мелітополь Запорізької області. До повномасштабного вторгнення зрадниця працювала секретарем судових засідань в Мелітопольському міжрайонному суді.Після початку повномасштабного вторгнення рф, жінка виїхала на Волинь до своїх родичів. Однак, через деякий час повернулась на окуповану росіянами територію.Там вона відразу почала співпрацювати з загарбниками, які призначили її «заступником начальника відділу» в незаконно створеному рашистами «Мелітопольському суді».Колаборантка всіляко намагалась вислужитись перед окупантами, тому періодично «зливала» інформацію про українців, які відмовлялись отримувати російський паспорт.За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. ЇЇ заочно засуджено до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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