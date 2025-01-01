На Волині загорілася сажа у димоході будинку

У Ковелі сьогодні, 3 січня, у димоході житлового будинку загорілася сажа.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.З метою запобігання подібним випадкам, для безпеки вашого житла рятувальники рекомендують дотримуватися наступних рекомендації:1) систематично очищайте димарі та печі. Рекомендується проводити чистку димоходу щонайменше двічі на рік;2) використовуйте якісне паливо. Спалювання сміття або неякісних матеріалів сприяє швидкому накопиченню сажі. Дрова для палива повинні бути сухими, а використання хвойних порід деревини, які містять велику кількість смолистих речовин, слід обмежити;3) перевіряйте стан опалювальних систем, звертайтеся до фахівців для огляду та обслуговування."Дотримання цих простих правил допоможе зберегти ваше житло та життя від пожеж", - наголошують рятувальники.реальний випадок горіння сажі в димоході, що зафіксований сьогодні в місті Ковелі.