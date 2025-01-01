На Волині загорілася сажа у димоході будинку
Сьогодні, 16:40
У Ковелі сьогодні, 3 січня, у димоході житлового будинку загорілася сажа.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
З метою запобігання подібним випадкам, для безпеки вашого житла рятувальники рекомендують дотримуватися наступних рекомендації:
1) систематично очищайте димарі та печі. Рекомендується проводити чистку димоходу щонайменше двічі на рік;
2) використовуйте якісне паливо. Спалювання сміття або неякісних матеріалів сприяє швидкому накопиченню сажі. Дрова для палива повинні бути сухими, а використання хвойних порід деревини, які містять велику кількість смолистих речовин, слід обмежити;
3) перевіряйте стан опалювальних систем, звертайтеся до фахівців для огляду та обслуговування.
"Дотримання цих простих правил допоможе зберегти ваше житло та життя від пожеж", - наголошують рятувальники.
На фото: реальний випадок горіння сажі в димоході, що зафіксований сьогодні в місті Ковелі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
З метою запобігання подібним випадкам, для безпеки вашого житла рятувальники рекомендують дотримуватися наступних рекомендації:
1) систематично очищайте димарі та печі. Рекомендується проводити чистку димоходу щонайменше двічі на рік;
2) використовуйте якісне паливо. Спалювання сміття або неякісних матеріалів сприяє швидкому накопиченню сажі. Дрова для палива повинні бути сухими, а використання хвойних порід деревини, які містять велику кількість смолистих речовин, слід обмежити;
3) перевіряйте стан опалювальних систем, звертайтеся до фахівців для огляду та обслуговування.
"Дотримання цих простих правил допоможе зберегти ваше житло та життя від пожеж", - наголошують рятувальники.
На фото: реальний випадок горіння сажі в димоході, що зафіксований сьогодні в місті Ковелі.
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