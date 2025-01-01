У Ковелі поліцейського п’ять років судили за хабар: що врешті вирішили?





Останнє засідання в цій справі



Але ця історія тягнеться ще з червня далекого 2019 року.



Ось як писали про це в СБУ п’ять років тому:



"Оперативники спецслужби з'ясували, що посадовець налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суми від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди за транспортування кубу деревини поліцейський обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району".



Загалом, за три рейси, коп одержав від підприємця 6 000 гривень. Всі ці дії СБУ зафіксувала в ході негласних слідчих дій. Поліціянта затримали 11 червня на АЗС «ОККО» у Ковелі під час одержання чергової суми хабаря. Відтоді й донині тривала судова тяганина.



Під час останнього судового засідання обвинувачений свою провину так і не визнав. Зокрема, чоловік стверджував, що став жертвою провокації СБУшників. Адже підприємець, який давав йому хабар, насправді виявився "засланим козачком" спецслужб. Суд такі закиди підсудного відкинув — зазначив, що немає доказів, які б доводили факт провокації.



Попри це покарати поліціянта Феміді так і не вдалося. І ось у чому справа... Спочатку поліцейському інкримінували ч. 3 ст. 368 ККУ, наголошуючи на вимаганні хабаря та повторюваності злочину. Однак довести це органи обвинувачення не змогли. А тому суд перекваліфікував справу — на ч. 1 ст. 368 ККУ.



Відтак злочин став нетяжким. А отже, оскільки з моменту його скоєння минуло понад п’ять років, обвинуваченого звільнили від покарання.



Фото із затримання 2019 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після п’яти років розглядів Ковельський міськрайонний суд поставив крапку в справі проти начальника сектору реагування патрульної поліції Ковельського райвідділу, якого звинувачували у вимаганні хабарів.Останнє засідання в цій справі відбулося 31 грудня 2024 року Але ця історія тягнеться ще з червня далекого 2019 року. Тоді поліцейського викрила Служба безпеки України на отриманні неправомірної вигоди . За даними СБУ, чоловік супроводжував вантажівки з деревиною територією Ковеля й отримував за це гроші.Ось як писали про це в СБУ п’ять років тому:"Оперативники спецслужби з'ясували, що посадовець налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суми від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди за транспортування кубу деревини поліцейський обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району".Загалом, за три рейси, коп одержав від підприємця 6 000 гривень. Всі ці дії СБУ зафіксувала в ході негласних слідчих дій. Поліціянта затримали 11 червня на АЗС «ОККО» у Ковелі під час одержання чергової суми хабаря. Відтоді й донині тривала судова тяганина.Під час останнього судового засідання обвинувачений свою провину так і не визнав. Зокрема, чоловік стверджував, що став жертвою провокації СБУшників. Адже підприємець, який давав йому хабар, насправді виявився "засланим козачком" спецслужб. Суд такі закиди підсудного відкинув — зазначив, що немає доказів, які б доводили факт провокації.Попри це покарати поліціянта Феміді так і не вдалося. І ось у чому справа... Спочатку поліцейському інкримінували ч. 3 ст. 368 ККУ, наголошуючи на вимаганні хабаря та повторюваності злочину. Однак довести це органи обвинувачення не змогли. А тому суд перекваліфікував справу — на ч. 1 ст. 368 ККУ.Відтак злочин став нетяжким. А отже, оскільки з моменту його скоєння минуло понад п’ять років, обвинуваченого звільнили від покарання.

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