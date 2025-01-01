На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками





Про це повідомили у



Учора, 2 січня, в селі Люб’язь Любешівської громади в останню путь провели прикордонника Володимира Кушнерика. Чоловік 14 років свого життя віддав службі у Волинському прикордонному загоні. Свій кар’єрний шлях він розпочав у 1997 році. Проходив службу на різних посадах. А у 2011 році був звільнений у запас Збройних Сил України.



У перший же день великої війни Володимир повернувся до лав Держприкордонслужби та став на охорону українсько-білоруського кордону. З липня минулого року разом з бійцями прикордонної комендатури швидкого реагування протистояв ворогу на Харківщині, де 28 грудня загинув унаслідок атаки ворожого безпілотника. У бійця залишилися дружина, донька та троє синів.



Того ж дня обірвалося життя й 22-річного волинянина Артема Шевчука. Хлопець приєднався до лав прикордонників у квітні 2023. Спочатку служив на українсько-польській ділянці держкордону, а згодом став бійцем прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Торік улітку підрозділ відправився у зону бойових дій. Увесь цей час разом з побратимами Артем мужньо боронив землю від окупантів на Харківщині.



На жаль, на рідну Волинь захисник повернувся «на щиті». Попрощатися з Артемом прийшли рідні, близькі, побратими та односельці. Поховали прикордонника у селі Вощатин Володимирської громади.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон Учора, 2 січня, в селі Люб’язь Любешівської громади в останню путь провели прикордонника. Чоловік 14 років свого життя віддав службі у Волинському прикордонному загоні. Свій кар’єрний шлях він розпочав у 1997 році. Проходив службу на різних посадах. А у 2011 році був звільнений у запас Збройних Сил України.У перший же день великої війни Володимир повернувся до лав Держприкордонслужби та став на охорону українсько-білоруського кордону. З липня минулого року разом з бійцями прикордонної комендатури швидкого реагування протистояв ворогу на Харківщині, де 28 грудня загинув унаслідок атаки ворожого безпілотника. У бійця залишилися дружина, донька та троє синів.Того ж дня обірвалося життя й 22-річного волинянина. Хлопець приєднався до лав прикордонників у квітні 2023. Спочатку служив на українсько-польській ділянці держкордону, а згодом став бійцем прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Торік улітку підрозділ відправився у зону бойових дій. Увесь цей час разом з побратимами Артем мужньо боронив землю від окупантів на Харківщині.На жаль, на рідну Волинь захисник повернувся «на щиті». Попрощатися з Артемом прийшли рідні, близькі, побратими та односельці. Поховали прикордонника у селі Вощатин Володимирської громади.

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