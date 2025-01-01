На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками

На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Учора, 2 січня, в селі Люб’язь Любешівської громади в останню путь провели прикордонника Володимира Кушнерика. Чоловік 14 років свого життя віддав службі у Волинському прикордонному загоні. Свій кар’єрний шлях він розпочав у 1997 році. Проходив службу на різних посадах. А у 2011 році був звільнений у запас Збройних Сил України.

У перший же день великої війни Володимир повернувся до лав Держприкордонслужби та став на охорону українсько-білоруського кордону. З липня минулого року разом з бійцями прикордонної комендатури швидкого реагування протистояв ворогу на Харківщині, де 28 грудня загинув унаслідок атаки ворожого безпілотника. У бійця залишилися дружина, донька та троє синів.
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками

Того ж дня обірвалося життя й 22-річного волинянина Артема Шевчука. Хлопець приєднався до лав прикордонників у квітні 2023. Спочатку служив на українсько-польській ділянці держкордону, а згодом став бійцем прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Торік улітку підрозділ відправився у зону бойових дій. Увесь цей час разом з побратимами Артем мужньо боронив землю від окупантів на Харківщині.

На жаль, на рідну Волинь захисник повернувся «на щиті». Попрощатися з Артемом прийшли рідні, близькі, побратими та односельці. Поховали прикордонника у селі Вощатин Володимирської громади.
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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