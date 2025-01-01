У Дніпрі загиблих військових у морзі обікрали на 1,5 мільйона гривень: справа пішла до суду





Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, пише



Розслідування встановило, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.



Серед учасників групи був ІТ-фахівець. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.



Після цього обвинувачені знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переказували гроші на власні рахунки.



Загалом уже відомо про 20 потерпілих, сума завданих збитків — понад 1,5 млн гривень.



Правоохоронці викрили п’ятьох чоловіків віком від 27 до 42 років. Серед них — працівник бюро судмедекспертизи, ІТ-фахівець, який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.



Наразі всі учасники групи перебувають під вартою.



Справу вже скерували до суду. Їм інкримінують крадіжки, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України). Обвинуваченим загрожує до 8 років за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До суду скерували справу щодо шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ. У такий спосіб їм вдалося привласнити майже 1,5 млн гривень.Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, пише Громадське Розслідування встановило, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.Серед учасників групи був ІТ-фахівець. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.Після цього обвинувачені знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переказували гроші на власні рахунки.Загалом уже відомо про 20 потерпілих, сума завданих збитків — понад 1,5 млн гривень.Правоохоронці викрили п’ятьох чоловіків віком від 27 до 42 років. Серед них — працівник бюро судмедекспертизи, ІТ-фахівець, який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.Наразі всі учасники групи перебувають під вартою.Справу вже скерували до суду. Їм інкримінують крадіжки, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України). Обвинуваченим загрожує до 8 років за ґратами.

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