На Донеччині поліг Герой з Луцька Микола Гліна

Микола Гліна.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Гліна Микола Олександрович, 14.02.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника мінометного взводу роти вогневої підтримки.

Солдат Гліна Микола Олександрович загинув 29.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Гліна Микола Олександрович, 14.02.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника мінометного взводу роти вогневої підтримки.Солдат Гліна Микола Олександрович загинув 29.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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