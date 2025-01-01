На Донеччині поліг Герой з Луцька Микола Гліна
Сьогодні, 16:09
На війні загинув Герой з Луцька Микола Гліна.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Гліна Микола Олександрович, 14.02.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника мінометного взводу роти вогневої підтримки.
Солдат Гліна Микола Олександрович загинув 29.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Гліна Микола Олександрович, 14.02.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника мінометного взводу роти вогневої підтримки.
Солдат Гліна Микола Олександрович загинув 29.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині загорілася сажа у димоході будинку
Сьогодні, 16:40
На Донеччині поліг Герой з Луцька Микола Гліна
Сьогодні, 16:09
«Здавала» українців, які відмовлялись від російського паспорта: у Луцьку судили зрадницю з Мелітополя
Сьогодні, 15:21
Сирський вручив танкісту з Волині «Хрест Хоробрих»
Сьогодні, 15:15
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Сьогодні, 14:42