Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 січня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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