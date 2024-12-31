Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Луцькому районі у лісі повісилася вагітна жінка
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Україна планує виготовити 30 тисяч далекобійних дронів і три тисячі ракет, — Шмигаль
Сьогодні, 19:11
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками
Сьогодні, 18:14