Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 січня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

Область

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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