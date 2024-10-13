На Волині демонтували пам’ятник радянському солдату-прикордоннику





Про це у коментарі Володимир Демчук. З його слів, він двічі звертався з подібним проханням до Нововолинського міського голови та міських депутатів.



"Яке відношення ця статуя і радянські прикордонники мають до молодого шахтарського міста, яке почали будувати лише у 1952 році? Перше звернення я надіслав на початку повномасштабної війни. Але тоді прийшла відповідь, що цей пам'ятник представляє історичну цінність", — каже Володимир Демчук.



За словами керівника громадської організації, друге звернення керівництву Нововолинської міської ради він з підписами надіслав пів року тому. У грудні 2023 року на сесії депутати ухвалили рішення про демонтаж статуї.



"Це питання було непросто зрушити. Навіть на сесії двоє нововолинських депутатів проголосували "проти" знесення. Хоча цю статую треба було зняти ще тоді, коли Україна стала незалежною", — говорить ініціатор знесення пам’ятника.



Демонтаж радянського солдата-прикордонника, який простояв у Нововолинську з 80-х років минулого століття, здійснював місцевий підприємець за власний кошт.



Як додав Володимир Демчук, на цьому місці після Перемоги у російсько-українській війні планують побудувати пам'ятник усім нововолинцям, які загинули за незалежність України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинську 3 січня демонтували пам'ятник радянському солдату-прикордоннику, який стояв на бульварі Шевченка.Про це у коментарі Суспільному розповів ініціатор демонтажу монумента, керівник громадської організації "Незламні нововолинці". З його слів, він двічі звертався з подібним проханням до Нововолинського міського голови та міських депутатів."Яке відношення ця статуя і радянські прикордонники мають до молодого шахтарського міста, яке почали будувати лише у 1952 році? Перше звернення я надіслав на початку повномасштабної війни. Але тоді прийшла відповідь, що цей пам'ятник представляє історичну цінність", — каже Володимир Демчук.За словами керівника громадської організації, друге звернення керівництву Нововолинської міської ради він з підписами надіслав пів року тому. У грудні 2023 року на сесії депутати ухвалили рішення про демонтаж статуї."Це питання було непросто зрушити. Навіть на сесії двоє нововолинських депутатів проголосували "проти" знесення. Хоча цю статую треба було зняти ще тоді, коли Україна стала незалежною", — говорить ініціатор знесення пам’ятника.Демонтаж радянського солдата-прикордонника, який простояв у Нововолинську з 80-х років минулого століття, здійснював місцевий підприємець за власний кошт.Як додав Володимир Демчук, на цьому місці після Перемоги у російсько-українській війні планують побудувати пам'ятник усім нововолинцям, які загинули за незалежність України.

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