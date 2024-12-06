Діти з Торчинської громади нащедрували 20 000 гривень на потреби воїнів ЗСУ
Сьогодні, 21:39
Дев’ятеро семикласників з Торчинської громади нащедрували 20 000 гривень на допомогу воїнів ЗСУ.
Про це йдеться у дописі користувачки Юлії Шклярук у Фейсбуці.
Сценарій на вечір Меланки підготувала ще влітку Вікторія Шепелюк.
«Вже другий новорічний вечір, який ця потужна команда присвятила щедруванню, нашим традиціям і звісно ж їхній основній мотивації - допомогти нашим воїнам, завдяки яким за столом сиділи усі ті, до кого завітали щедрувальники», - написала жінка.
За її словами, на репетиції діти витратили два місяці, аби ретельно підготуватися. Результат - 20 000 грн.
У щедруваннях взяли участь: Марія Козак, Вікторія Шепелюк, Діана Ящук, Антон Столярчук, Артем Денисюк, Назар Ковальчук, Квач Анна, Марина Бенес, Марія Катеринчик.
«Щира дяка вам, а також вашим батькам за таке виховання, за підтримку ваших старань, за те, що возили вас від хати до хати. Без перебільшень скажу, наше майбутнє в руках ЗСУ, волонтерів і в таких чудо-людинках як ви!», - зазначено в дописі Юлії Шклярук.
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Про це йдеться у дописі користувачки Юлії Шклярук у Фейсбуці.
Сценарій на вечір Меланки підготувала ще влітку Вікторія Шепелюк.
«Вже другий новорічний вечір, який ця потужна команда присвятила щедруванню, нашим традиціям і звісно ж їхній основній мотивації - допомогти нашим воїнам, завдяки яким за столом сиділи усі ті, до кого завітали щедрувальники», - написала жінка.
За її словами, на репетиції діти витратили два місяці, аби ретельно підготуватися. Результат - 20 000 грн.
У щедруваннях взяли участь: Марія Козак, Вікторія Шепелюк, Діана Ящук, Антон Столярчук, Артем Денисюк, Назар Ковальчук, Квач Анна, Марина Бенес, Марія Катеринчик.
«Щира дяка вам, а також вашим батькам за таке виховання, за підтримку ваших старань, за те, що возили вас від хати до хати. Без перебільшень скажу, наше майбутнє в руках ЗСУ, волонтерів і в таких чудо-людинках як ви!», - зазначено в дописі Юлії Шклярук.
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