Діти з Торчинської громади нащедрували 20 000 гривень на потреби воїнів ЗСУ

Дев’ятеро семикласників з Торчинської громади нащедрували 20 000 гривень на допомогу воїнів ЗСУ.Про це йдеться у дописі користувачкиу Фейсбуці.Сценарій на вечір Меланки підготувала ще влітку«Вже другий новорічний вечір, який ця потужна команда присвятила щедруванню, нашим традиціям і звісно ж їхній основній мотивації - допомогти нашим воїнам, завдяки яким за столом сиділи усі ті, до кого завітали щедрувальники», - написала жінка.За її словами, на репетиції діти витратили два місяці, аби ретельно підготуватися. Результат - 20 000 грн.У щедруваннях взяли участь:«Щира дяка вам, а також вашим батькам за таке виховання, за підтримку ваших старань, за те, що возили вас від хати до хати. Без перебільшень скажу, наше майбутнє в руках ЗСУ, волонтерів і в таких чудо-людинках як ви!», - зазначено в дописі Юлії Шклярук.