На Волині сталася пожежа в нацпарку





Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.



До гасіння вогню восьмеро рятувальників із міст Камінь-Каширський та Ковель використовували переносну пожежну мотопомпу, квадроцикл Polaris Sporsman 570 та всюдихід Богун 2-м.



Гасіння пожежі ускладнило те, що дістатися осередку вогню завадила болотиста місцевість. Пожежу вогнеборцям вдалося загасити о 15:24.



Причину загоряння на території нацпарку наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід", що на Волині, вдень 3 січня виникла пожежа на площі 5 соток: сталося загоряння сухої рослинності між селами Велика Глуша та Невір Камінь-Каширського району.Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.До гасіння вогню восьмеро рятувальників із міст Камінь-Каширський та Ковель використовували переносну пожежну мотопомпу, квадроцикл Polaris Sporsman 570 та всюдихід Богун 2-м.Гасіння пожежі ускладнило те, що дістатися осередку вогню завадила болотиста місцевість. Пожежу вогнеборцям вдалося загасити о 15:24.Причину загоряння на території нацпарку наразі встановлюють фахівці ДСНС.

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