На Волині сталася пожежа в нацпарку

На Волині сталася пожежа в нацпарку
На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід", що на Волині, вдень 3 січня виникла пожежа на площі 5 соток: сталося загоряння сухої рослинності між селами Велика Глуша та Невір Камінь-Каширського району.

Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

До гасіння вогню восьмеро рятувальників із міст Камінь-Каширський та Ковель використовували переносну пожежну мотопомпу, квадроцикл Polaris Sporsman 570 та всюдихід Богун 2-м.

Гасіння пожежі ускладнило те, що дістатися осередку вогню завадила болотиста місцевість. Пожежу вогнеборцям вдалося загасити о 15:24.

Причину загоряння на території нацпарку наразі встановлюють фахівці ДСНС.

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС
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