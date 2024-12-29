На Волині сталася пожежа в нацпарку
Сьогодні, 22:46
На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід", що на Волині, вдень 3 січня виникла пожежа на площі 5 соток: сталося загоряння сухої рослинності між селами Велика Глуша та Невір Камінь-Каширського району.
Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
До гасіння вогню восьмеро рятувальників із міст Камінь-Каширський та Ковель використовували переносну пожежну мотопомпу, квадроцикл Polaris Sporsman 570 та всюдихід Богун 2-м.
Гасіння пожежі ускладнило те, що дістатися осередку вогню завадила болотиста місцевість. Пожежу вогнеборцям вдалося загасити о 15:24.
Причину загоряння на території нацпарку наразі встановлюють фахівці ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
До гасіння вогню восьмеро рятувальників із міст Камінь-Каширський та Ковель використовували переносну пожежну мотопомпу, квадроцикл Polaris Sporsman 570 та всюдихід Богун 2-м.
Гасіння пожежі ускладнило те, що дістатися осередку вогню завадила болотиста місцевість. Пожежу вогнеборцям вдалося загасити о 15:24.
Причину загоряння на території нацпарку наразі встановлюють фахівці ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині сталася пожежа в нацпарку
Сьогодні, 22:46
В Луцькому районі у лісі повісилася вагітна жінка
Сьогодні, 20:38