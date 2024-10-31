Яка ціна на сушені та мариновані гриби на Волині
03 січень, 23:19
На Волині, попри мороз, продовжують збирати гриби. Але, приміром, білих чи польських у лісах нині не знайти.
Жірналісти сайту «Конкурент» з'ясували, в яку ціну продають популярні сорти сушених та маринованих грибів.
З оголошень, які опубліковані у пабліках в соцмережах, дізнаємось, що за 3 літри білих сушених грибів просять 700 гривень.
За трохлітрову банку сушених підосиновиків – 450 гривень.
Півлітрова баночка маринованих білих коштує 250 гривень, а за пів літри маринованих підосиновиків треба викласти 180 гривень.
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Жірналісти сайту «Конкурент» з'ясували, в яку ціну продають популярні сорти сушених та маринованих грибів.
З оголошень, які опубліковані у пабліках в соцмережах, дізнаємось, що за 3 літри білих сушених грибів просять 700 гривень.
За трохлітрову банку сушених підосиновиків – 450 гривень.
Півлітрова баночка маринованих білих коштує 250 гривень, а за пів літри маринованих підосиновиків треба викласти 180 гривень.
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