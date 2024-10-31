Яка ціна на сушені та мариновані гриби на Волині





Жірналісти сайту



З оголошень, які опубліковані у пабліках в соцмережах, дізнаємось, що за 3 літри білих сушених грибів просять 700 гривень.



За трохлітрову банку сушених підосиновиків – 450 гривень.



Півлітрова баночка маринованих білих коштує 250 гривень, а за пів літри маринованих підосиновиків треба викласти 180 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, попри мороз, продовжують збирати гриби. Але, приміром, білих чи польських у лісах нині не знайти.Жірналісти сайту «Конкурент» з'ясували, в яку ціну продають популярні сорти сушених та маринованих грибів.З оголошень, які опубліковані у пабліках в соцмережах, дізнаємось, що за 3 літри білих сушених грибів просять 700 гривень.За трохлітрову банку сушених підосиновиків – 450 гривень.Півлітрова баночка маринованих білих коштує 250 гривень, а за пів літри маринованих підосиновиків треба викласти 180 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію