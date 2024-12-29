Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4-5 січня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4-5 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-5 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 4 січня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка зберігатиме свою силу і в неділю, 5 січня.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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