Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4-5 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-5 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У суботу, 4 січня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка зберігатиме свою силу і в неділю, 5 січня.