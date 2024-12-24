Міноборони запускає цифровий рейтинг ефективності командирів: як це працюватиме

Міноборони запускає цифровий рейтинг ефективності командирів: як це працюватиме
Відтепер бойові командири подаватимуть звіти про ураження ворога в застосунку "Армія+" без паперової бюрократії.

Як це працюватиме, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці в X.

"Звіт подаватиметься дуже просто, за кілька хвилин. А головне – без жодних паперів. До нього можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального штабу. Все буде захищено, зашифровано й безпечно. Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом", – пояснила посадовиця.

За її словами, цифрові звіти допоможуть оцінювати ефективність на лише військових, а також і техніки та боєприпасів.

"Ми зможемо краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти та постачати в першу чергу. Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови. Розпочинаємо еру дашбордів, у якій не місце паперам та повільним процесам", – наголосила Черногоренко.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що запровадження проєкту "Звіт про ураження" є важливим кроком для підвищення ефективності Сил оборони України, передає ТСН.

"Сьогодні ми зробили важливий крок, що дозволить цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій у наших військах", – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами міністра, на першому етапі можливість надавати Генштабу щоденні звіти про ураження ворога через застосунок "Армія+" отримають підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

"В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах. У разі успішного результату плануємо поширити проєкт на всі частини Сил оборони", – додав Рустем Умєров.

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Теги: Мобілізація, війна
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