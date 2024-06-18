Отруєння у військовому ліцеї на Волині: поліція вилучила велику кількість продуктів сумнівної якості





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 31 грудня 2024 року, передає



Ще 27 вересня 2024 року до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали по факту отруєння ліцеїстів навчально-оздоровчого комплексу цього ліцею.



Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 грудня 2024 року за № 42024032110000086, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України.



В ході проведення слідчих дій встановлено, що при перевірці продукції будь-яких товаротранспортних накладних про походження товару, актів прийому-передачі, іншої необхідної документації працівниками ліцею не надано. Харчові продукти в закладі освіти зберігалися з порушеннями вимог до зберігання та обігу харчових продуктів, відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу №2532 від 3 грудня 2020 р. «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти».



27 грудня 2024 року в ході огляду приміщень ліцею поліцією було вилучено:



263 упаковки морозива (замороженого соку) марки «Лімо», вміст однієї упаковки 70 гр.;

32 упаковки морозива «Каштан» марки «Лімо», вміст однієї упаковки 70 гр.;

32 упаковки морозива «Be Cool» марки «Лімо», вміст упаковки 70 гр.;

9 упаковок морозива «Корівка» марки «Лімо»;

2 упаковки морозива марки «Лімо» в червоній обгортці;

5 упаковок морозива «Ice cream»;

5 упаковок морозива «Згущене молоко» марки «Лімо»;

32 упаковки цукерок «Mozart kugeln», вміст упаковки 200 гр., іноземного виробника;

4 упаковки цукерок «Papa gena», вміст упаковки 120 гр., іноземного виробника;

74 упаковки цукерок «Baron Delicadese», іноземного виробника;

10 скляних банок шоколадної пасти «Krem Delle Krugell», вміст порції 350 гр., іноземного виробника;

4 повних ящики курячих яєць (вміст упаковки 360 шт.) марки ТОВ «Птахофабрика»;

7 упаковок масла солодковершкового селянського, марки «Деражня» 72/5%, загальною вагою 73,7 кг;

10 упаковок молока «Mleko OSM Bierun», 3/2%, іноземного виробника;

6 упаковок молока «Pinos», 3/2%, іноземного виробника;

4 упаковки молока «Mleko Polmlek» 3/2%, іноземного виробника;

14 упаковок сметани марки «Деражня», 20%, вмістом по 1 л. одиниця;

м’ясо «свинини» загальною масою 213, 2 кг., невідомого виробника;

м’ясо «телятини» загальною масою 161, 2 кг., невідомого виробника;

м’ясо «куряче», загальною масою 10 кг., марки «Пан Курчак»;

сир творожний кисломолочний 9%, загальною масою 52, 5 кг;

сало «свинини», загальною масою 100 кг., невідомого виробника;

сало «свинини», загальною масою 19 кг., невідомого виробника у пластиковому ящику (в ході слідчих дій продукцію з пластикової ємкості вилучити являлося неможливо);

огірки солоні марки «Деражня» 20% у кількості 7 відер.



Слідчий суддя Петро Бойчук прийняв ухвалу про арешт майна – всієї вищевказаної продукції, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Ковелі у Волинському обласному ліцеї з посиленою фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні працівники поліції під час слідчих дій виявили коридор, який використовувався для зберігання продукції – немаркованої, строк придатності якої до споживання або використання закінчився, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують її якість та безпеку.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 31 грудня 2024 року, передає «Ковель media» Ще 27 вересня 2024 року до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали по факту отруєння ліцеїстів навчально-оздоровчого комплексу цього ліцею.Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 грудня 2024 року за № 42024032110000086, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України.В ході проведення слідчих дій встановлено, що при перевірці продукції будь-яких товаротранспортних накладних про походження товару, актів прийому-передачі, іншої необхідної документації працівниками ліцею не надано. Харчові продукти в закладі освіти зберігалися з порушеннями вимог до зберігання та обігу харчових продуктів, відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу №2532 від 3 грудня 2020 р. «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти».27 грудня 2024 року в ході огляду приміщень ліцею поліцією було вилучено:263 упаковки морозива (замороженого соку) марки «Лімо», вміст однієї упаковки 70 гр.;32 упаковки морозива «Каштан» марки «Лімо», вміст однієї упаковки 70 гр.;32 упаковки морозива «Be Cool» марки «Лімо», вміст упаковки 70 гр.;9 упаковок морозива «Корівка» марки «Лімо»;2 упаковки морозива марки «Лімо» в червоній обгортці;5 упаковок морозива «Ice cream»;5 упаковок морозива «Згущене молоко» марки «Лімо»;32 упаковки цукерок «Mozart kugeln», вміст упаковки 200 гр., іноземного виробника;4 упаковки цукерок «Papa gena», вміст упаковки 120 гр., іноземного виробника;74 упаковки цукерок «Baron Delicadese», іноземного виробника;10 скляних банок шоколадної пасти «Krem Delle Krugell», вміст порції 350 гр., іноземного виробника;4 повних ящики курячих яєць (вміст упаковки 360 шт.) марки ТОВ «Птахофабрика»;7 упаковок масла солодковершкового селянського, марки «Деражня» 72/5%, загальною вагою 73,7 кг;10 упаковок молока «Mleko OSM Bierun», 3/2%, іноземного виробника;6 упаковок молока «Pinos», 3/2%, іноземного виробника;4 упаковки молока «Mleko Polmlek» 3/2%, іноземного виробника;14 упаковок сметани марки «Деражня», 20%, вмістом по 1 л. одиниця;м’ясо «свинини» загальною масою 213, 2 кг., невідомого виробника;м’ясо «телятини» загальною масою 161, 2 кг., невідомого виробника;м’ясо «куряче», загальною масою 10 кг., марки «Пан Курчак»;сир творожний кисломолочний 9%, загальною масою 52, 5 кг;сало «свинини», загальною масою 100 кг., невідомого виробника;сало «свинини», загальною масою 19 кг., невідомого виробника у пластиковому ящику (в ході слідчих дій продукцію з пластикової ємкості вилучити являлося неможливо);огірки солоні марки «Деражня» 20% у кількості 7 відер.Слідчий суддяприйняв ухвалу про арешт майна – всієї вищевказаної продукції, з метою забезпечення збереження речових доказів.

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