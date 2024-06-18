Отруєння у військовому ліцеї на Волині: поліція вилучила велику кількість продуктів сумнівної якості

Отруєння у військовому ліцеї на Волині: поліція вилучила велику кількість продуктів сумнівної якості
В Ковелі у Волинському обласному ліцеї з посиленою фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні працівники поліції під час слідчих дій виявили коридор, який використовувався для зберігання продукції – немаркованої, строк придатності якої до споживання або використання закінчився, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують її якість та безпеку.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 31 грудня 2024 року, передає «Ковель media».

Ще 27 вересня 2024 року до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали по факту отруєння ліцеїстів навчально-оздоровчого комплексу цього ліцею.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 грудня 2024 року за № 42024032110000086, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що при перевірці продукції будь-яких товаротранспортних накладних про походження товару, актів прийому-передачі, іншої необхідної документації працівниками ліцею не надано. Харчові продукти в закладі освіти зберігалися з порушеннями вимог до зберігання та обігу харчових продуктів, відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу №2532 від 3 грудня 2020 р. «Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти».

27 грудня 2024 року в ході огляду приміщень ліцею поліцією було вилучено:

263 упаковки морозива (замороженого соку) марки «Лімо», вміст однієї упаковки 70 гр.;
32 упаковки морозива «Каштан» марки «Лімо», вміст однієї упаковки 70 гр.;
32 упаковки морозива «Be Cool» марки «Лімо», вміст упаковки 70 гр.;
9 упаковок морозива «Корівка» марки «Лімо»;
2 упаковки морозива марки «Лімо» в червоній обгортці;
5 упаковок морозива «Ice cream»;
5 упаковок морозива «Згущене молоко» марки «Лімо»;
32 упаковки цукерок «Mozart kugeln», вміст упаковки 200 гр., іноземного виробника;
4 упаковки цукерок «Papa gena», вміст упаковки 120 гр., іноземного виробника;
74 упаковки цукерок «Baron Delicadese», іноземного виробника;
10 скляних банок шоколадної пасти «Krem Delle Krugell», вміст порції 350 гр., іноземного виробника;
4 повних ящики курячих яєць (вміст упаковки 360 шт.) марки ТОВ «Птахофабрика»;
7 упаковок масла солодковершкового селянського, марки «Деражня» 72/5%, загальною вагою 73,7 кг;
10 упаковок молока «Mleko OSM Bierun», 3/2%, іноземного виробника;
6 упаковок молока «Pinos», 3/2%, іноземного виробника;
4 упаковки молока «Mleko Polmlek» 3/2%, іноземного виробника;
14 упаковок сметани марки «Деражня», 20%, вмістом по 1 л. одиниця;
м’ясо «свинини» загальною масою 213, 2 кг., невідомого виробника;
м’ясо «телятини» загальною масою 161, 2 кг., невідомого виробника;
м’ясо «куряче», загальною масою 10 кг., марки «Пан Курчак»;
сир творожний кисломолочний 9%, загальною масою 52, 5 кг;
сало «свинини», загальною масою 100 кг., невідомого виробника;
сало «свинини», загальною масою 19 кг., невідомого виробника у пластиковому ящику (в ході слідчих дій продукцію з пластикової ємкості вилучити являлося неможливо);
огірки солоні марки «Деражня» 20% у кількості 7 відер.

Слідчий суддя Петро Бойчук прийняв ухвалу про арешт майна – всієї вищевказаної продукції, з метою забезпечення збереження речових доказів.

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Теги: суд, ліцей, отруєння
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