Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня

Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня
Офіційний курс долара на понеділок, 6 січня, встановили на рівні 42,09 гривні за долар. Гривня на 5 копійок послабилась порівняно з попереднім історичним мінімумом.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Попередній історичний мінімум зафіксували 31 грудня 2024 року. Тоді курс становив 42,03 гривні за долар.

Щодо євро, то гривня зміцнила свої позиції. Офіційний курс на понеділок встановлений на рівні 43,33 гривні за євро. Курс на 4 копійки менший, ніж у п'ятницю 3 січня, та на 59 копійок менший, ніж 31 грудня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня
Сьогодні, 07:15
Міноборони запускає цифровий рейтинг ефективності командирів: як це працюватиме
Сьогодні, 05:16
Коли відкриють Національне військове кладовище: Шмигаль назвав дату
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4-5 січня
Сьогодні, 01:30
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Курс валют на 2 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 2 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
02 січень, 03:11
НБУ показав курс долара та євро у перший день 2025 року НБУ показав курс долара та євро у перший день 2025 року
01 січень, 03:12
Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
30 грудень, 2024, 01:30
Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
29 грудень, 2024, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня
Сьогодні, 07:15
 0
Міноборони запускає цифровий рейтинг ефективності командирів: як це працюватиме
Сьогодні, 05:16
 0
Коли відкриють Національне військове кладовище: Шмигаль назвав дату
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4-5 січня
Сьогодні, 01:30
 0
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8