Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня
Сьогодні, 07:15
Офіційний курс долара на понеділок, 6 січня, встановили на рівні 42,09 гривні за долар. Гривня на 5 копійок послабилась порівняно з попереднім історичним мінімумом.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Попередній історичний мінімум зафіксували 31 грудня 2024 року. Тоді курс становив 42,03 гривні за долар.
Щодо євро, то гривня зміцнила свої позиції. Офіційний курс на понеділок встановлений на рівні 43,33 гривні за євро. Курс на 4 копійки менший, ніж у п'ятницю 3 січня, та на 59 копійок менший, ніж 31 грудня.
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Про це йдеться на сайті НБУ.
Попередній історичний мінімум зафіксували 31 грудня 2024 року. Тоді курс становив 42,03 гривні за долар.
Щодо євро, то гривня зміцнила свої позиції. Офіційний курс на понеділок встановлений на рівні 43,33 гривні за євро. Курс на 4 копійки менший, ніж у п'ятницю 3 січня, та на 59 копійок менший, ніж 31 грудня.
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