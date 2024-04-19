Коли відкриють Національне військове кладовище: Шмигаль назвав дату





Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає



"Для Міністерства у справах ветеранів одним з пріоритетних завдань визначено будівництво Національного військового меморіального кладовища. Цьогоріч його має бути відкрито для поховань загиблих героїв", – зазначив Шмигаль.



Також, за його словами, 2025 року планують запустити перші ветеранські простори на рівні районів, а також продовжити збільшувати кількість фахівців із супроводу ветеранів, які допомагатимуть адаптуватися й отримувати необхідні послуги.



Шмигаль додав, що у сфері медицини для ветеранів будуть запущені індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань. Також планується розширення психологічної підтримки.



"Почнемо також запуск кабінетів турботи про ветеранів, а амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з’явитися у кожній громаді, де є лікувальний заклад", – підсумував прем'єр–міністр.



Нагадаємо, активісти та екологи були проти розташування меморіалу на Лисій горі, де він повинен був будуватись спочатку. На сайті Київради було зареєстровано петицію проти створення військового кладовища на Лисій Горі, але вона не набрала необхідних голосів. Після цього Кабмін змінив місце будівництва НВМК. Його мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже цього року Національне військове меморіальне кладовище має бути відкрите для поховань загиблих українських військових.Про це повідомив прем'єр-міністрна засіданні уряду, передає ТСН "Для Міністерства у справах ветеранів одним з пріоритетних завдань визначено будівництво Національного військового меморіального кладовища. Цьогоріч його має бути відкрито для поховань загиблих героїв", – зазначив Шмигаль.Також, за його словами, 2025 року планують запустити перші ветеранські простори на рівні районів, а також продовжити збільшувати кількість фахівців із супроводу ветеранів, які допомагатимуть адаптуватися й отримувати необхідні послуги.Шмигаль додав, що у сфері медицини для ветеранів будуть запущені індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань. Також планується розширення психологічної підтримки."Почнемо також запуск кабінетів турботи про ветеранів, а амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з’явитися у кожній громаді, де є лікувальний заклад", – підсумував прем'єр–міністр.Нагадаємо, активісти та екологи були проти розташування меморіалу на Лисій горі, де він повинен був будуватись спочатку. На сайті Київради було зареєстровано петицію проти створення військового кладовища на Лисій Горі, але вона не набрала необхідних голосів. Після цього Кабмін змінив місце будівництва НВМК. Його мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

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