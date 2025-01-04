Понад півтори тисячі солдатів: повідомили про загальні бойові втрати на 4 січня





Про втрати окупантів вранці 4 січня повідомило видання



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно становлять:



- особового складу ‒ 794760 (+1510) осіб ліквідовано

- танків ‒ 9679 (+2)

- бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23)

- артилерійських систем ‒ 21578 (+23)

- РСЗВ ‒ 1257 (0)

- засоби ППО ‒ 1032 (0)

- літаків ‒ 369 (0)

- гелікоптерів ‒ 331 (+1)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 21356 (+107)

- крилаті ракети ‒ 3006 (+3)

- кораблі / катери ‒ 28 (0)

- підводні човни ‒ 1 (0)

- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 32843 (+73)

- спеціальна техніка ‒ 3675 (0)



Дані уточнюються…





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Противник продовжує активно використовувати піхоту, обмежуючи застосування бронетехніки. Особливо помітно, що росіяни намагаються зберегти свої танки.Про втрати окупантів вранці 4 січня повідомило видання АрміяІнфо , посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно становлять:- особового складу ‒ 794760 (+1510) осіб ліквідовано- танків ‒ 9679 (+2)- бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23)- артилерійських систем ‒ 21578 (+23)- РСЗВ ‒ 1257 (0)- засоби ППО ‒ 1032 (0)- літаків ‒ 369 (0)- гелікоптерів ‒ 331 (+1)- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 21356 (+107)- крилаті ракети ‒ 3006 (+3)- кораблі / катери ‒ 28 (0)- підводні човни ‒ 1 (0)- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 32843 (+73)- спеціальна техніка ‒ 3675 (0)Дані уточнюються…

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію