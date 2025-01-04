Понад півтори тисячі солдатів: повідомили про загальні бойові втрати на 4 січня

Понад півтори тисячі солдатів: повідомили про загальні бойові втрати на 4 січня
Противник продовжує активно використовувати піхоту, обмежуючи застосування бронетехніки. Особливо помітно, що росіяни намагаються зберегти свої танки.

Про втрати окупантів вранці 4 січня повідомило видання АрміяІнфо, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно становлять:

- особового складу ‒ 794760 (+1510) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9679 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23)
- артилерійських систем ‒ 21578 (+23)
- РСЗВ ‒ 1257 (0)
- засоби ППО ‒ 1032 (0)
- літаків ‒ 369 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 21356 (+107)
- крилаті ракети ‒ 3006 (+3)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 32843 (+73)
- спеціальна техніка ‒ 3675 (0)

Дані уточнюються…

Понад півтори тисячі солдатів: повідомили про загальні бойові втрати на 4 січня

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