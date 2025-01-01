Майже чотири кіло PVP: на Волині за торгівлю наркотиками судитимуть організовану групу
Сьогодні, 10:20
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення п'ятьма громадянами у складі організованої групи незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Про це повідомили на сайті прокуратури.
Під час обшуків у фігурантів вилучено 3,8 кілограма психотропу PVP, вартість якого на чорному ринку становить близько трьох мільйонів гривень.
Серед обвинувачених – жителька Черкащини, двоє волинян, житель Рівнещини та житель Львівщини.
За даними слідства, члени групи, двоє з яких уже були судимі, створили Telegram-канал, аби збувати через «закладки» психотропні речовини на території Волинської та Львівської областей.
Встановлена причетність обвинувачених до вчинення упродовж лютого-вересня 2024 року 125 епізодів таких злочинів.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області та УБН ГУНП в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті прокуратури.
Під час обшуків у фігурантів вилучено 3,8 кілограма психотропу PVP, вартість якого на чорному ринку становить близько трьох мільйонів гривень.
Серед обвинувачених – жителька Черкащини, двоє волинян, житель Рівнещини та житель Львівщини.
За даними слідства, члени групи, двоє з яких уже були судимі, створили Telegram-канал, аби збувати через «закладки» психотропні речовини на території Волинської та Львівської областей.
Встановлена причетність обвинувачених до вчинення упродовж лютого-вересня 2024 року 125 епізодів таких злочинів.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області та УБН ГУНП в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Майже чотири кіло PVP: на Волині за торгівлю наркотиками судитимуть організовану групу
Сьогодні, 10:20
Отруєння у військовому ліцеї на Волині: поліція вилучила велику кількість продуктів сумнівної якості
Сьогодні, 08:20