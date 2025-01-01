Майже чотири кіло PVP: на Волині за торгівлю наркотиками судитимуть організовану групу

Майже чотири кіло PVP: на Волині за торгівлю наркотиками судитимуть організовану групу
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення п'ятьма громадянами у складі організованої групи незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомили на сайті прокуратури.

Під час обшуків у фігурантів вилучено 3,8 кілограма психотропу PVP, вартість якого на чорному ринку становить близько трьох мільйонів гривень.

Серед обвинувачених – жителька Черкащини, двоє волинян, житель Рівнещини та житель Львівщини.

За даними слідства, члени групи, двоє з яких уже були судимі, створили Telegram-канал, аби збувати через «закладки» психотропні речовини на території Волинської та Львівської областей.

Встановлена причетність обвинувачених до вчинення упродовж лютого-вересня 2024 року 125 епізодів таких злочинів.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області та УБН ГУНП в області.

Майже чотири кіло PVP: на Волині за торгівлю наркотиками судитимуть організовану групу

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