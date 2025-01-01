Геноцид у дії: 119 школярів з Маріуполя вивезли до Санкт-Петербурга
Сьогодні, 11:10
Відбулося чергове викрадення українських дітей: 119 старшокласників із тимчасово окупованого Маріуполя відправили до росії для пропагандистського "перевиховання".
Про це повідомляє ">Центр національного спротиву.
Йдеться, що кремлівські посіпаки організували для них агітаційні зустрічі, спрямовані на асиміляцію та нав'язування ідентичності "русского міра".
Цілі окупантів: систематично позбавити молодих українців їхньої культурної самобутності, формуючи у них ненависть до України. Замість канікул діти отримують примусову "екскурсію", яка часто закінчується тим, що вони більше не повертаються додому.
"Геноцид у дії: кремль використовує викрадення дітей як черговий інструмент знищення української нації", - зазначають у Центрі.
Центр національного спротиву закликає: якщо маєте інформацію про злочини ворога чи їхніх колаборантів, повідомляйте про це через анонімний чат-бот.
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Про це повідомляє ">Центр національного спротиву.
Йдеться, що кремлівські посіпаки організували для них агітаційні зустрічі, спрямовані на асиміляцію та нав'язування ідентичності "русского міра".
Цілі окупантів: систематично позбавити молодих українців їхньої культурної самобутності, формуючи у них ненависть до України. Замість канікул діти отримують примусову "екскурсію", яка часто закінчується тим, що вони більше не повертаються додому.
"Геноцид у дії: кремль використовує викрадення дітей як черговий інструмент знищення української нації", - зазначають у Центрі.
Центр національного спротиву закликає: якщо маєте інформацію про злочини ворога чи їхніх колаборантів, повідомляйте про це через анонімний чат-бот.
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