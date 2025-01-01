Геноцид у дії: 119 школярів з Маріуполя вивезли до Санкт-Петербурга





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Йдеться, що кремлівські посіпаки організували для них агітаційні зустрічі, спрямовані на асиміляцію та нав'язування ідентичності "русского міра".



Цілі окупантів: систематично позбавити молодих українців їхньої культурної самобутності, формуючи у них ненависть до України. Замість канікул діти отримують примусову "екскурсію", яка часто закінчується тим, що вони більше не повертаються додому.



"Геноцид у дії: кремль використовує викрадення дітей як черговий інструмент знищення української нації", - зазначають у Центрі.



Центр національного спротиву закликає: якщо маєте інформацію про злочини ворога чи їхніх колаборантів, повідомляйте про це через анонімний чат-бот.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відбулося чергове викрадення українських дітей: 119 старшокласників із тимчасово окупованого Маріуполя відправили до росії для пропагандистського "перевиховання".Про це повідомляє ">Центр національного спротиву. Йдеться, що кремлівські посіпаки організували для них агітаційні зустрічі, спрямовані на асиміляцію та нав'язування ідентичності "русского міра".Цілі окупантів: систематично позбавити молодих українців їхньої культурної самобутності, формуючи у них ненависть до України. Замість канікул діти отримують примусову "екскурсію", яка часто закінчується тим, що вони більше не повертаються додому."Геноцид у дії: кремль використовує викрадення дітей як черговий інструмент знищення української нації", - зазначають у Центрі.Центр національного спротиву закликає: якщо маєте інформацію про злочини ворога чи їхніх колаборантів, повідомляйте про це через анонімний чат-бот.

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