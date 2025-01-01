300 дронів та 20 ракет на Україну випустила рф з початку січня





Про це пише



Президент зазначив, що значну кількість повітряних цілей українській протиповітряній обороні вдалося збити або знешкодити засобами радіоелектронної боротьби. Проте, також були влучання, у результаті яких є загиблі та поранені. До того ж РФ щодня завдає ударів по українських населених пунктах керованими авіабомбами.



"Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від "петріотів" до мобільних вогневих груп", — підкреслив Зеленський.



Він наголосив на необхідності поповнення запасів ракет для ППО та збільшенні спроможність мобільних вогневих груп.



"Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", — додав президент України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За перші три дні січня 2025 року Росія випустила по території України понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичні.Про це пише Суспільне , посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського.Президент зазначив, що значну кількість повітряних цілей українській протиповітряній обороні вдалося збити або знешкодити засобами радіоелектронної боротьби. Проте, також були влучання, у результаті яких є загиблі та поранені. До того ж РФ щодня завдає ударів по українських населених пунктах керованими авіабомбами."Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від "петріотів" до мобільних вогневих груп", — підкреслив Зеленський.Він наголосив на необхідності поповнення запасів ракет для ППО та збільшенні спроможність мобільних вогневих груп."Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", — додав президент України.

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