300 дронів та 20 ракет на Україну випустила рф з початку січня
Сьогодні, 12:33
За перші три дні січня 2025 року Росія випустила по території України понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичні.
Про це пише Суспільне, посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського.
Президент зазначив, що значну кількість повітряних цілей українській протиповітряній обороні вдалося збити або знешкодити засобами радіоелектронної боротьби. Проте, також були влучання, у результаті яких є загиблі та поранені. До того ж РФ щодня завдає ударів по українських населених пунктах керованими авіабомбами.
"Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від "петріотів" до мобільних вогневих груп", — підкреслив Зеленський.
Він наголосив на необхідності поповнення запасів ракет для ППО та збільшенні спроможність мобільних вогневих груп.
"Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", — додав президент України.
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Про це пише Суспільне, посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського.
Президент зазначив, що значну кількість повітряних цілей українській протиповітряній обороні вдалося збити або знешкодити засобами радіоелектронної боротьби. Проте, також були влучання, у результаті яких є загиблі та поранені. До того ж РФ щодня завдає ударів по українських населених пунктах керованими авіабомбами.
"Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від "петріотів" до мобільних вогневих груп", — підкреслив Зеленський.
Він наголосив на необхідності поповнення запасів ракет для ППО та збільшенні спроможність мобільних вогневих груп.
"Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", — додав президент України.
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