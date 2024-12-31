У Києві на найбільшій українській сцені луцькі театрали показали «Різдвяну ніч» за мотивами Гоголя

Миколи Гоголя.



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«У четвер ввечері, 2 січня, глядачі з усіх куточків країни, серед яких були кияни та гості міста, зібралися, щоб насолодитися музичною комедією для всієї родини. Ні зимова погода, ні сигнали повітряної тривоги не стали на заваді бажанню відчути магію українського театру. Мистецтво, як і різдвяне диво, перемогло: зал віддячив щирими дорослими оплесками та дитячими вигуками «Браво!» – йдеться у дописі.



Артисти подолали понад 800 кілометрів, щоб виступити на одній з найкрасивіших та найбільших в Україні сцені – Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України (Жовтневого палацу). Після повернення вони поділилися яскравим відео, сповненим незабутніх емоцій та чарівних моментів атмосфери у залі.



«Для театру рік розпочався з важливих подій та захопливих подорожей. Сподіваємося, що нас усіх попереду чекає ще більше цікавого! Адже ми невтомно продовжуємо створювати на сцені ту магію, яка об’єднує, уже напевне знаючи, що це не даремно, і усі зусилля будуть гідно оцінені глядачами», – розповів керівник театру Сергій Скулинець.



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