Від 140 до 180 тисяч російських зеків воюють в Україні

Станом на листопад 2024 року рф залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах.Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.Йдеться, що всього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало близько 300 000–350 000 тисяч ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення – російсько-українська війна.Також зазначають, що ув’язненим за війну проти України більш не платитимуть. З 1 січня набула чинності постанова уряду рф, що скасовує одноразову грошову виплату ув’язненим за підписання контракту з мо рф для участі у війні проти України."Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці росії та дефіциту фінансових ресурсів", - повідомляють у розвідці.Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 дол. США. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 дол. При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів.