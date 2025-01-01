У Дніпрі група злочинців обкрадала загиблих військових

У Дніпрі група злочинців обкрадала загиблих військових
Прокурори Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників організованої групи за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

Про це повідомляє прокуратура області у соцмеражах.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.

Серед учасників організованої групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

У подальшому обвинувачені знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки.

Загалом встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків – понад 1,5 млн грн.

Наразі всі учасники групи перебувають під вартою.


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