Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?

Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?
У пʼятницю, 3 січня, у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality, пише Уніан.

На вулиці вийшло біля 4 тисяч людей, щоб висловити своє невдоволення. На плакатах, які принесли на демонстрацію, було написано "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".

"Ми не російська ганчірка. Ми не Росія", – скандували організатори і протестувальники.

На заході учасники акції розмахували не лише прапором Словацької Республіки, але й прапором Європейського Союзу. Також лунав європейський гімн, при цьому організатори підкреслювали, що "це – наш гімн".

Художник Рудольф Сікора під час акції наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією.

"Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", – акцентував він, зауваживши, що необхідно об'єднатися проти зла.

Примітно, що мітинг завершився гімном Словацької Республіки – у старій версії 1993 року.

Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?

Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?

Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортсмен, тренер, чемпіон світу: у луцькій мерії підтвердили загибель захисника Олександра Семенюка
Сьогодні, 15:30
Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?
Сьогодні, 14:45
У Дніпрі група злочинців обкрадала загиблих військових
Сьогодні, 14:00
На Київщині померла молода жінка, яка зазнала поранень під час атаки БпЛА
Сьогодні, 13:30
Від 140 до 180 тисяч російських зеків воюють в Україні
Сьогодні, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як українські військові з 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша тримають оборону: серед них є волиняни
Сьогодні, 15:30
 0
Спортсмен, тренер, чемпіон світу: у луцькій мерії підтвердили загибель захисника Олександра Семенюка
Сьогодні, 15:30
 0
Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?
Сьогодні, 14:45
 0
У Дніпрі група злочинців обкрадала загиблих військових
Сьогодні, 14:00
 0
На Київщині померла молода жінка, яка зазнала поранень під час атаки БпЛА
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8