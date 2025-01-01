Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?
Сьогодні, 14:45
У пʼятницю, 3 січня, у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
Про це повідомляє Aktuality, пише Уніан.
На вулиці вийшло біля 4 тисяч людей, щоб висловити своє невдоволення. На плакатах, які принесли на демонстрацію, було написано "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".
"Ми не російська ганчірка. Ми не Росія", – скандували організатори і протестувальники.
На заході учасники акції розмахували не лише прапором Словацької Республіки, але й прапором Європейського Союзу. Також лунав європейський гімн, при цьому організатори підкреслювали, що "це – наш гімн".
Художник Рудольф Сікора під час акції наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією.
"Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", – акцентував він, зауваживши, що необхідно об'єднатися проти зла.
Примітно, що мітинг завершився гімном Словацької Республіки – у старій версії 1993 року.
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Про це повідомляє Aktuality, пише Уніан.
На вулиці вийшло біля 4 тисяч людей, щоб висловити своє невдоволення. На плакатах, які принесли на демонстрацію, було написано "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".
"Ми не російська ганчірка. Ми не Росія", – скандували організатори і протестувальники.
На заході учасники акції розмахували не лише прапором Словацької Республіки, але й прапором Європейського Союзу. Також лунав європейський гімн, при цьому організатори підкреслювали, що "це – наш гімн".
Художник Рудольф Сікора під час акції наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією.
"Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", – акцентував він, зауваживши, що необхідно об'єднатися проти зла.
Примітно, що мітинг завершився гімном Словацької Республіки – у старій версії 1993 року.
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