Протягом 2024 року українці купили іноземної валюти більше, ніж продали
Сьогодні, 16:05
У 2024 році українці придбали понад $30,7 млрд іноземної валюти (в еквіваленті), водночас продали $18,5 млрд: відʼємне сальдо за підсумками року досягло $12,2 млрд.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку України, пише Forbes Ukraine.
Зазначений обсяг придбаної валюти на 33,5% вищий від показника 2023 року – $23 млрд.
За 2024 рік на готівковому ринку придбано $25,9 млрд іноземної валюти, ще $4,8 млрд фізичні особи придбали в безготівковій формі. Це відповідно на 37% та 17,5% більше від показників 2023 року.
Водночас населення продало у 2024 році $18,5 млрд валюти: $14,9 млрд готівкової та $3,6 млрд безготівкової. Обсяг проданої готівкової іноземної валюти зменшився на 4%, безготівкової – зріс на 36,6%.
У підсумку, обсяг чистої купівлі іноземної валюти у 2024 році склав понад $12,2 млрд. Це у 2,5 рази більше від показника 2023 року ($4,8 млрд).
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Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку України, пише Forbes Ukraine.
Зазначений обсяг придбаної валюти на 33,5% вищий від показника 2023 року – $23 млрд.
За 2024 рік на готівковому ринку придбано $25,9 млрд іноземної валюти, ще $4,8 млрд фізичні особи придбали в безготівковій формі. Це відповідно на 37% та 17,5% більше від показників 2023 року.
Водночас населення продало у 2024 році $18,5 млрд валюти: $14,9 млрд готівкової та $3,6 млрд безготівкової. Обсяг проданої готівкової іноземної валюти зменшився на 4%, безготівкової – зріс на 36,6%.
У підсумку, обсяг чистої купівлі іноземної валюти у 2024 році склав понад $12,2 млрд. Це у 2,5 рази більше від показника 2023 року ($4,8 млрд).
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