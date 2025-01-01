У Луцьку попрощалися із загиблим захисником Миколою Гліною

У Луцьку попрощалися із загиблим захисником Миколою Гліною
Луцька громада попрощались із загиблим військовослужбовцем Миколою Гліною.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Чин похорону відбувся 4 січня у Кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської у Луцьку.

Микола Гліна, 1976 року народження, загинув 29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

Поховали Героя на кладовищі у селі Липляни.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!!!


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