У Луцьку попрощалися із загиблим захисником Миколою Гліною





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Чин похорону відбувся 4 січня у Кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської у Луцьку.



Микола Гліна, 1976 року народження, загинув 29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.



Поховали Героя на кладовищі у селі Липляни.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!!!





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