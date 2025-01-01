За 10 днів до інавгурації Трампа судитимуть: подробиці справи





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Трамп буде зобовʼязаний зʼявитися на судове засідання всього за 10 днів до своєї інавгурації, призначеної на 20 січня. Це безпрецедентний сценарій в історії США, адже до Трампа жоден президент США — колишній або чинний — не був звинувачений або засуджений за скоєння злочину.



Суддя заявив, що 78-річний Трамп може бути присутнім на винесенні вироку особисто або віртуально.



Він написав, що не схильний засуджувати Трампа до тюремного увʼязнення і що вирок про «безумовне звільнення», тобто без тримання під вартою, грошового штрафу або випробувального терміну, був би «найбільш життєздатним рішенням».



Винесення вироку відкрило б Трампу шлях до апеляції. У своєму рішенні суддя Мерчан визнав, що Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір подати апеляцію.



Мерчан оголосив свій план щодо винесення вироку, відхиливши клопотання Трампа про закриття справи у звʼязку з його перемогою на президентських виборах. Адвокати Трампа стверджували, що якщо ця справа буде висіти над ним під час його президентства, це зашкодить його здатності керувати державою.



Суддя відкинув цей аргумент, написавши, що скасування вердикту присяжних «підірве верховенство права в незмірно більшій мірі».



Мерчан також відкинув аргумент Трампа, поданий до суду 3 грудня, про те, що звільнення від вироку є виправданим, оскільки його «громадянські та фінансові внески в це місто і країну занадто численні, щоб їх можна було порахувати».



Нагадаємо, у травні 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у фальсифікації звітності. Суд присяжних визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації з метою приховати виплату $130 тисяч порноактрисі Стормі Деніелс за те, щоб вона мовчала про секс із ним.



Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.



Суддя вже двічі відкладав винесення вироку в цій справі. Обвинувачення закликало суддю не виносити вироку до закінчення президентського терміну Дональда Трампа, який завершиться у 2029 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обраному президенту США Дональду Трампу оголосять вирок 10 січня у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс. Раніше суд присяжних визнав його винним у цій справі.Про це повідомляє Бабель , посилаючись на Reuters.Трамп буде зобовʼязаний зʼявитися на судове засідання всього за 10 днів до своєї інавгурації, призначеної на 20 січня. Це безпрецедентний сценарій в історії США, адже до Трампа жоден президент США — колишній або чинний — не був звинувачений або засуджений за скоєння злочину.Суддя заявив, що 78-річний Трамп може бути присутнім на винесенні вироку особисто або віртуально.Він написав, що не схильний засуджувати Трампа до тюремного увʼязнення і що вирок про «безумовне звільнення», тобто без тримання під вартою, грошового штрафу або випробувального терміну, був би «найбільш життєздатним рішенням».Винесення вироку відкрило б Трампу шлях до апеляції. У своєму рішенні суддя Мерчан визнав, що Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір подати апеляцію.Мерчан оголосив свій план щодо винесення вироку, відхиливши клопотання Трампа про закриття справи у звʼязку з його перемогою на президентських виборах. Адвокати Трампа стверджували, що якщо ця справа буде висіти над ним під час його президентства, це зашкодить його здатності керувати державою.Суддя відкинув цей аргумент, написавши, що скасування вердикту присяжних «підірве верховенство права в незмірно більшій мірі».Мерчан також відкинув аргумент Трампа, поданий до суду 3 грудня, про те, що звільнення від вироку є виправданим, оскільки його «громадянські та фінансові внески в це місто і країну занадто численні, щоб їх можна було порахувати».Нагадаємо, у травні 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у фальсифікації звітності. Суд присяжних визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації з метою приховати виплату $130 тисяч порноактрисі Стормі Деніелс за те, щоб вона мовчала про секс із ним.Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.Суддя вже двічі відкладав винесення вироку в цій справі. Обвинувачення закликало суддю не виносити вироку до закінчення президентського терміну Дональда Трампа, який завершиться у 2029 році.

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