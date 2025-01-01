На росії підірвали офіцера, причетного до вбивства цивільних у селі Гроза: тоді загинуло 59 осіб
Сьогодні, 18:35
Внаслідок вибуху у критичному стані перебуває воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза.
Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки України.
Так, 3 січня 2025 року у населеному пункті шуя івановскої області на росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу зс рф (в/ч 03333) капітан наґайко константін владіміровіч.
"Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті. У наґайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа", — пишуть в ГУР.
Додають, що капітан наґайко народився 6.11.1995 року у місті свободний амурскої області росії. Закінчив санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та міхайловску військову артилерійську академію.
Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.
Зокрема, підрозділ наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.
"У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці наґайка майже немає. Його стан — критичний", — зазначають в ГУР.
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Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки України.
Так, 3 січня 2025 року у населеному пункті шуя івановскої області на росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу зс рф (в/ч 03333) капітан наґайко константін владіміровіч.
"Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті. У наґайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа", — пишуть в ГУР.
Додають, що капітан наґайко народився 6.11.1995 року у місті свободний амурскої області росії. Закінчив санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та міхайловску військову артилерійську академію.
Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.
Зокрема, підрозділ наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.
"У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці наґайка майже немає. Його стан — критичний", — зазначають в ГУР.
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