Збільшилася кількість українців, які готові на територіальні поступки заради миру





Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, проведений у грудні 2024 року, пише



У дослідженні йдеться: якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок. При цьому частка тих, хто категорично проти будь-яких поступок, знизилася.





Водночас соціологи наголошують, що попри всі складні обставини станом на грудень 2024 року 51% українців виступали проти будь-яких територіальних поступок (на початку жовтня було 58%).



Зазначається, що то зростання готовності до поступок простежується у всіх регіонах. Однак так само у всіх регіонах переважає кількість тих, хто категорично проти поступок.





"Серед песимістів 59% вважають, що варто йти на певні територіальні поступки, категорично проти – 27%. Серед оптимістів ситуація дзеркально протилежна – 60% виступають категорично проти будь-яких поступок, а 31% загалом готові до певних поступок. Важливо при цьому звернути увагу на категорію тих, хто має суперечливі або невизначені думки – вони за своїми поглядами щодо поступок майже ідентичні до оптимістів", – наголосили у КМІС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці 2024 року зросла кількість українців, які готові до територіальних поступок заради миру, разом з тим знизилася частка тих, хто категорично проти будь-яких поступок.Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, проведений у грудні 2024 року, пише УП У дослідженні йдеться: якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок. При цьому частка тих, хто категорично проти будь-яких поступок, знизилася.Водночас соціологи наголошують, що попри всі складні обставини станом на грудень 2024 року 51% українців виступали проти будь-яких територіальних поступок (на початку жовтня було 58%).Зазначається, що то зростання готовності до поступок простежується у всіх регіонах. Однак так само у всіх регіонах переважає кількість тих, хто категорично проти поступок."Серед песимістів 59% вважають, що варто йти на певні територіальні поступки, категорично проти – 27%. Серед оптимістів ситуація дзеркально протилежна – 60% виступають категорично проти будь-яких поступок, а 31% загалом готові до певних поступок. Важливо при цьому звернути увагу на категорію тих, хто має суперечливі або невизначені думки – вони за своїми поглядами щодо поступок майже ідентичні до оптимістів", – наголосили у КМІС.

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