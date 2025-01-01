Збільшилася кількість українців, які готові на територіальні поступки заради миру

Збільшилася кількість українців, які готові на територіальні поступки заради миру
Наприкінці 2024 року зросла кількість українців, які готові до територіальних поступок заради миру, разом з тим знизилася частка тих, хто категорично проти будь-яких поступок.

Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, проведений у грудні 2024 року, пише УП.

У дослідженні йдеться: якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок. При цьому частка тих, хто категорично проти будь-яких поступок, знизилася.

Збільшилася кількість українців, які готові на територіальні поступки заради миру

Водночас соціологи наголошують, що попри всі складні обставини станом на грудень 2024 року 51% українців виступали проти будь-яких територіальних поступок (на початку жовтня було 58%).

Зазначається, що то зростання готовності до поступок простежується у всіх регіонах. Однак так само у всіх регіонах переважає кількість тих, хто категорично проти поступок.

Збільшилася кількість українців, які готові на територіальні поступки заради миру

"Серед песимістів 59% вважають, що варто йти на певні територіальні поступки, категорично проти – 27%. Серед оптимістів ситуація дзеркально протилежна – 60% виступають категорично проти будь-яких поступок, а 31% загалом готові до певних поступок. Важливо при цьому звернути увагу на категорію тих, хто має суперечливі або невизначені думки – вони за своїми поглядами щодо поступок майже ідентичні до оптимістів", – наголосили у КМІС.

Збільшилася кількість українців, які готові на територіальні поступки заради миру

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