На Волині судили псевдокерівника благодійної організації





Про це йдеться у вироку, пишуть



Так, 23 лютого 2023 року Володимир С. вступив у змову з невстановленими слідством особами. За грошову винагороду чоловік погодився зареєструвати на своє ім’я юридичну особу – благодійну організацію «Благодійний фонд «Буран».



При цьому волинянин не здійснював фактичного керівництва, бо не мав для цього спеціальних знань чи навичок. Відтак підписав реєстраційні та установчі документи, не вивчаючи їх зміст, а суто за грошову винагороду. Юридична адреса благодійного фонду не відповідала дійсності, адже фактично організація там не перебувала.



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Своїми умисними діями обвинувачений вчинив пособництво у внесення в документи неправдивих відомостей (правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України). Під час досудового розслідування він уклав угоду про визнання вини з прокурором.



Суд призначив Володимиру С. три роки позбавлення волі із забороною провадити підприємницьку діяльність на один рік. Проте тюремне покарання замінили роком іспитового строку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина, який став псевдокерівником благодійної організації, судили у Ратнівському районному суді.Про це йдеться у вироку, пишуть Волинські новини Так, 23 лютого 2023 року Володимир С. вступив у змову з невстановленими слідством особами. За грошову винагороду чоловік погодився зареєструвати на своє ім’я юридичну особу – благодійну організацію «Благодійний фонд «Буран».При цьому волинянин не здійснював фактичного керівництва, бо не мав для цього спеціальних знань чи навичок. Відтак підписав реєстраційні та установчі документи, не вивчаючи їх зміст, а суто за грошову винагороду. Юридична адреса благодійного фонду не відповідала дійсності, адже фактично організація там не перебувала.Читати ще: Директорка ліцею на Волині нараховувала зарплату працівникам, які не ходили на роботу. Як покаралиСвоїми умисними діями обвинувачений вчинив пособництво у внесення в документи неправдивих відомостей (правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України). Під час досудового розслідування він уклав угоду про визнання вини з прокурором.Суд призначив Володимиру С. три роки позбавлення волі із забороною провадити підприємницьку діяльність на один рік. Проте тюремне покарання замінили роком іспитового строку.

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