Рідні волинського депутата, який помер в лікарні, звинувачують медиків
Сьогодні, 20:40
Депутат Любешівської селищної ради Ігор Корецький помер в лікарні. Рідні звинувачують у смерті медиків.
Про це йдеться в сюжеті Конкурент TV.
Напередодні фатальних подій депутат Любешівської селищної ради Ігор Корецький почав скаржитися на болі в животі: його турбувала жовчнокам'яна хвороба. Тож із дружиною Аліною вирішили звернутися до місцевої лікарні.
21 лютого 2024 року записалися на операцію з видалення жовчного міхура, йдеться в сюжеті телеканалу КонкурентTV.
Аліна Корецька, яка також працює в цій лікарні, каже, що такі операції в них проводять часто. Ніщо не віщувало біди. Одначе згодом, як пригадує Аліна, помітила біля операційної дивну біганину.
«О 10 годині розпочалась операція. В кінці виникла якась незрозуміла метушня. Приїхав один лікар, тоді інший забіг, після чого мені уже вийшли сказали, що не вдалося заінтубувати, мовляв, не хвилюйтеся, до вечора Ігор опритомніє», – розповідає дружина депутата.
Але для чоловіка все завершилося фатально. Він впав у кому і через тиждень помер в обласній лікарні, куди його перевезли наступного дня, так і не прийшовши до тями. Йому було 33 роки.
Причиною смерті, каже Аліна Корецька, став набряк головного мозку. Про події, які відбувалися в операційній, вона взагалі дізналася випадково.
«Під час індукції в наркоз, яку проводив анестезіолог Ланевич Олександр Васильович, чоловіка заінтубували не в трахею, як це мало бути, а в шлунок. При вимкнених моніторах. Він не переконався, чи Ігор дихає, він не переконався, що артеріальний тиск в нормі, він не переконався, що роздуваються саме легені, він не переконався, що трубка стоїть в правильному місці, він не подивився, чи насичена кров киснем, що добре показують монітори. Дуже тяжко повірити в те, що у ХХІ столітті під час, як нам здавалося, звичайної планової операції, настільки людина може халатно ставитися. Моя думка така, що недбалість, зловісна самовпевненість, халатність анестезіолога Ланевича призвели до смерті мого чоловіка», – розповідає жінка.
Почути версію тих подій від лікаря не вийшло. Оскільки ані на дзвінки, ані на повідомлення чоловік на час підготовки матеріалу до ефіру так і не відповів. За словами керівництва лікарні, вони проводили власне внутрішнє розслідування цього інциденту. Після цього анестезіолог звільнився.
«Після цього інциденту ми провели засідання комісії з питань якості надання медичної допомоги. Відібрали пояснення лікарів, заслухали пояснення лікаря, який проводив анестезію. Лікар виявив бажання написати заяву на звільнення за власним бажанням», – розповідає керівник КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» Сергій Герець.
Тож через звільнення до дисциплінарної відповідальності лікаря не притягували. Опісля цього, каже очільник закладу, за цим фактом відбулося засідання клініко-експертної комісії. Щоправда, про його результати районній лікарні не повідомили, а передали їх слідчим органам.
Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Волинській області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Йдеться про невиконання чи неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.
Розслідування триває вже 9 місяців. І, зі слів рідних, яким здається, що його затягують зумисне, за цей час досі нікому не оголошено підозри. Тим часом рідні шукають справедливості, бо ж хочуть, аби смерть людини не залишилася непокараною.
Про це йдеться в сюжеті Конкурент TV.
Напередодні фатальних подій депутат Любешівської селищної ради Ігор Корецький почав скаржитися на болі в животі: його турбувала жовчнокам'яна хвороба. Тож із дружиною Аліною вирішили звернутися до місцевої лікарні.
21 лютого 2024 року записалися на операцію з видалення жовчного міхура, йдеться в сюжеті телеканалу КонкурентTV.
Аліна Корецька, яка також працює в цій лікарні, каже, що такі операції в них проводять часто. Ніщо не віщувало біди. Одначе згодом, як пригадує Аліна, помітила біля операційної дивну біганину.
«О 10 годині розпочалась операція. В кінці виникла якась незрозуміла метушня. Приїхав один лікар, тоді інший забіг, після чого мені уже вийшли сказали, що не вдалося заінтубувати, мовляв, не хвилюйтеся, до вечора Ігор опритомніє», – розповідає дружина депутата.
Але для чоловіка все завершилося фатально. Він впав у кому і через тиждень помер в обласній лікарні, куди його перевезли наступного дня, так і не прийшовши до тями. Йому було 33 роки.
Причиною смерті, каже Аліна Корецька, став набряк головного мозку. Про події, які відбувалися в операційній, вона взагалі дізналася випадково.
«Під час індукції в наркоз, яку проводив анестезіолог Ланевич Олександр Васильович, чоловіка заінтубували не в трахею, як це мало бути, а в шлунок. При вимкнених моніторах. Він не переконався, чи Ігор дихає, він не переконався, що артеріальний тиск в нормі, він не переконався, що роздуваються саме легені, він не переконався, що трубка стоїть в правильному місці, він не подивився, чи насичена кров киснем, що добре показують монітори. Дуже тяжко повірити в те, що у ХХІ столітті під час, як нам здавалося, звичайної планової операції, настільки людина може халатно ставитися. Моя думка така, що недбалість, зловісна самовпевненість, халатність анестезіолога Ланевича призвели до смерті мого чоловіка», – розповідає жінка.
Почути версію тих подій від лікаря не вийшло. Оскільки ані на дзвінки, ані на повідомлення чоловік на час підготовки матеріалу до ефіру так і не відповів. За словами керівництва лікарні, вони проводили власне внутрішнє розслідування цього інциденту. Після цього анестезіолог звільнився.
«Після цього інциденту ми провели засідання комісії з питань якості надання медичної допомоги. Відібрали пояснення лікарів, заслухали пояснення лікаря, який проводив анестезію. Лікар виявив бажання написати заяву на звільнення за власним бажанням», – розповідає керівник КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» Сергій Герець.
Тож через звільнення до дисциплінарної відповідальності лікаря не притягували. Опісля цього, каже очільник закладу, за цим фактом відбулося засідання клініко-експертної комісії. Щоправда, про його результати районній лікарні не повідомили, а передали їх слідчим органам.
Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Волинській області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Йдеться про невиконання чи неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.
Розслідування триває вже 9 місяців. І, зі слів рідних, яким здається, що його затягують зумисне, за цей час досі нікому не оголошено підозри. Тим часом рідні шукають справедливості, бо ж хочуть, аби смерть людини не залишилася непокараною.