На Волині рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями
Сьогодні, 22:08
У Нововолинську рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 січня черговий підрозділ 5 ДПРЧ міста Нововолинськ врятував собаку із каналізаційної ями на одній з вулиць у місті.
Рятувальники за допомогою драбини та спеціального інструменту дістали чотирилапого на поверхню та відпустили його на волю.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 січня черговий підрозділ 5 ДПРЧ міста Нововолинськ врятував собаку із каналізаційної ями на одній з вулиць у місті.
Рятувальники за допомогою драбини та спеціального інструменту дістали чотирилапого на поверхню та відпустили його на волю.
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