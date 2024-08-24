На Волині рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями

На Волині рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями
У Нововолинську рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

4 січня черговий підрозділ 5 ДПРЧ міста Нововолинськ врятував собаку із каналізаційної ями на одній з вулиць у місті.

Рятувальники за допомогою драбини та спеціального інструменту дістали чотирилапого на поверхню та відпустили його на волю.
На Волині рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями
На Волині рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями
На Волині рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями

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Теги: Волинь, рятувальники, собака
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