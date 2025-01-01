На Волині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

На Волині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка
Сьогодні, 4 січня, о 13:23 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Замшани Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У пасажирському авто перебували водій і два пасажири, яких затиснуло всередині. Водій вантажівки зміг вибратися самостійно.

На місце події прибули рятувальники 14-ї ДПРЧ селища Ратне. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували одного постраждалого і передали його медикам. Ще одного пасажира деблокували до прибуття рятувальників.
На Волині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка
На Волині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка
На Волині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

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Теги: Волинь, ДТП
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