На Волині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

Сьогодні, 4 січня, о 13:23 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Замшани Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У пасажирському авто перебували водій і два пасажири, яких затиснуло всередині. Водій вантажівки зміг вибратися самостійно.На місце події прибули рятувальники 14-ї ДПРЧ селища Ратне. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували одного постраждалого і передали його медикам. Ще одного пасажира деблокували до прибуття рятувальників.