На Волині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка
Сьогодні, 21:13
Сьогодні, 4 січня, о 13:23 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Замшани Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У пасажирському авто перебували водій і два пасажири, яких затиснуло всередині. Водій вантажівки зміг вибратися самостійно.
На місце події прибули рятувальники 14-ї ДПРЧ селища Ратне. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували одного постраждалого і передали його медикам. Ще одного пасажира деблокували до прибуття рятувальників.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У пасажирському авто перебували водій і два пасажири, яких затиснуло всередині. Водій вантажівки зміг вибратися самостійно.
На місце події прибули рятувальники 14-ї ДПРЧ селища Ратне. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували одного постраждалого і передали його медикам. Ще одного пасажира деблокували до прибуття рятувальників.
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