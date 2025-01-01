Померла найстаріша людина у світі: їй було 116 років
Сьогодні, 19:07
Томіко Ітоока, 116-річна японка, визнана найстарішою людиною у світі, померла.
Про це пише Бабель, посилаючись на чиновника західнояпонського міста Асія, де жила жінка.
Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці та була найстаршою серед трьох братів і сестер. Вона померла в будинку для літніх людей, де і проживала.
Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії у грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі в Касіварі, префектура Осака.
Згодом її визнали найстарішою живою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса у вересні 2024 року, після смерті попередньої власниці рекорду — 117-річної Марії Браньяс Морера з Олота, Каталонія, Іспанія.
До слова, найстарішою людиною, чиє життя коли-небудь було підтверджено, була Жанна Кальмент (Франція), яка прожила 122 роки і 164 дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Бабель, посилаючись на чиновника західнояпонського міста Асія, де жила жінка.
Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці та була найстаршою серед трьох братів і сестер. Вона померла в будинку для літніх людей, де і проживала.
Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії у грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі в Касіварі, префектура Осака.
Згодом її визнали найстарішою живою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса у вересні 2024 року, після смерті попередньої власниці рекорду — 117-річної Марії Браньяс Морера з Олота, Каталонія, Іспанія.
До слова, найстарішою людиною, чиє життя коли-небудь було підтверджено, була Жанна Кальмент (Франція), яка прожила 122 роки і 164 дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судили псевдокерівника благодійної організації
Сьогодні, 20:10
Померла найстаріша людина у світі: їй було 116 років
Сьогодні, 19:07
На росії підірвали офіцера, причетного до вбивства цивільних у селі Гроза: тоді загинуло 59 осіб
Сьогодні, 18:35
За 10 днів до інавгурації Трампа судитимуть: подробиці справи
Сьогодні, 17:55