Померла найстаріша людина у світі: їй було 116 років





Про це пише



Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці та була найстаршою серед трьох братів і сестер. Вона померла в будинку для літніх людей, де і проживала.



Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії у грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі в Касіварі, префектура Осака.



Згодом її визнали найстарішою живою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса у вересні 2024 року, після смерті попередньої власниці рекорду — 117-річної Марії Браньяс Морера з Олота, Каталонія, Іспанія.



До слова, найстарішою людиною, чиє життя коли-небудь було підтверджено, була Жанна Кальмент (Франція), яка прожила 122 роки і 164 дні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Томіко Ітоока, 116-річна японка, визнана найстарішою людиною у світі, померла.Про це пише Бабель , посилаючись на чиновника західнояпонського міста Асія, де жила жінка.Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці та була найстаршою серед трьох братів і сестер. Вона померла в будинку для літніх людей, де і проживала.Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії у грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі в Касіварі, префектура Осака.Згодом її визнали найстарішою живою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса у вересні 2024 року, після смерті попередньої власниці рекорду — 117-річної Марії Браньяс Морера з Олота, Каталонія, Іспанія.До слова, найстарішою людиною, чиє життя коли-небудь було підтверджено, була Жанна Кальмент (Франція), яка прожила 122 роки і 164 дні.

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